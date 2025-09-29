Pakistan, China, Iran, Russia oppose establishment of military bases in Afghanistan जिस पाक को पुचकार रहा था US; उसी ने चीन-ईरान संग बना ली चौकड़ी, किस कदम का कर रहा विरोध?, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan, China, Iran, Russia oppose establishment of military bases in Afghanistan

जिस पाक को पुचकार रहा था US; उसी ने चीन-ईरान संग बना ली चौकड़ी, किस कदम का कर रहा विरोध?

चारों देशों ने आतंकवाद, युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त, एक स्वतंत्र, एकजुट और शांतिपूर्ण देश के तौर पर अफगानिस्तान के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि वे प्रभावी क्षेत्रीय पहल का समर्थन करते हैं जिसका मकसद इसकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है।

Pramod Praveen भाषा, इस्लामाबादMon, 29 Sep 2025 01:25 PM
share Share
Follow Us on
जिस पाक को पुचकार रहा था US; उसी ने चीन-ईरान संग बना ली चौकड़ी, किस कदम का कर रहा विरोध?

पाकिस्तान और उसके प्रमुख पड़ोसी देशों चीन और ईरान ने रूस के साथ मिलकर फगानिस्तान और उसके आसपास कहीं भी अमेरिकी सैन्य अड्डे की स्थापना का विरोध किया है। चारों देशों की इस चौकड़ी ने काबुल की ‘संप्रभुता’ और ‘क्षेत्रीय अखंडता’ का सम्मान करने का आह्वान किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। चारों देशों ने यह विरोध ऐसे समय में दर्ज कराया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में अपने देश की सैन्य उपस्थिति की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं।

चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के विदेश मंत्रियों की चौथी चतुष्पक्षीय बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में हुई। बाद में बैठक के संबंध में एक संयुक्त बयान पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने साझा किया। संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, ‘‘चारों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्होंने वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार देशों द्वारा अफगानिस्तान में और उसके आसपास सैन्य ठिकानों की पुनः स्थापना का दृढ़ता से विरोध किया..।’’

ये भी पढ़ें:PM मोदी के ट्वीट से बौखला गए पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ

किन-किन मुद्दों पर चारों देशों ने जताई प्रतिबद्धता

चारों देशों ने आतंकवाद, युद्ध और मादक पदार्थों से मुक्त, एक स्वतंत्र, एकजुट और शांतिपूर्ण देश के तौर पर अफगानिस्तान के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि वे प्रभावी क्षेत्रीय पहल का समर्थन करते हैं जिसका मकसद इसकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में इस मुहिम में शामिल हुआ है, जब हाल ही में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर उनकी तारीफों के पुल बांध चुके हैं और अपने देश में खनिज संसाधनों के दोहन के लिए न्योता दे चुके हैं।

ये भी पढ़ें:खुद को बेचकर ट्रंप के सामने झुकने को तैयार PAK?खास तोहफे संग पहुंचे शहबाज-मुनीर

अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर चिंता

उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवाद के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की तथा चेतावनी दी कि आईएसआईएल, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और मजीद ब्रिगेड सहित क्षेत्र के अन्य समूह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता, आतंकवाद, कट्टरवाद और मादक पदार्थ अपराध का मुकाबला करना साझा क्षेत्रीय हित हैं।

Donald Trump Pakistan Afghanistan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।