अपने ही जाल में फंस गया पाकिस्तान? यमन के हूतियों से सता रहा डर, क्या है मामला

Pakistan: सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करने वाला पाकिस्तान इस समय फंसा हुआ महसूस कर रहा है। पश्चिम एशिया जंग के बीच हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए गए हमले ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करके फूला नहीं समा रहा था। सऊदी अरब से उसे सेना और हथियारों की तो नहीं लेकिन पैसे की उम्मीद जरूर थी। हालांकि, इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके इस समझौते की परीक्षा इतने जल्दी शुरू हो जाएगी। ईरान युद्ध से जैसे-तैसे बचकर निकले इस समझौते की असली परीक्षा अब शुरू हो गई है। ईरान के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में इस्लामाबाद को डर है कि अगर हमला ज्यादा तेज हुआ, तो वह भी पश्चिम एशिया की जंग में फंस सकता है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के नेतृत्व में लगातार इस बात की चिंता बनी हुई है कि कहीं उसे भी पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय संघर्ष में शामिल न होने पड़े। सऊदी अरब में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि शीर्ष अधिकारियों और नेताओं की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है, तो यह पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यह हमारे लिए 'रेड लाइन' है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद पाकिस्तान ने चिंता जताई थी। लेकिन किसी भी तरह से युद्ध में शामिल होने को सऊदी अरब का फैसला बताया था। सऊदी अरब ने भी उस वक्त पाकिस्तान की चिंता को समझते हुए समझौता लागू नहीं किया था। लेकिन अब हूतियों की तरफ से लगातार होते हमलों के बीच स्थिति बिगड़ रही है।

पाकिस्तान की चिंता बना सऊदी के साथ समझौता सुरक्षा मामलों के जानकार मुहम्मद आमिर राणा ने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि तनाव इतनी तेजी से बढ़ जाएगा। अधिकारियों को यह भी डर है कि हूतियों के और हमलों से सऊदी-यमन सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सैनिकों पर खतरा बढ़ सकता है और रियाद के साथ रक्षा समझौते के तहत जवाब देने के लिए इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफा ने कहा कि देश का नेतृत्व "अभी भी सभी पक्षों को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है"। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हूती सऊदी अरब के अंदर अपने हमले बढ़ाते हैं, तो हालात बदल सकते हैं।

ईरान और अमेरिका के बीच शांति की कोशिशों में लगा पाकिस्तान रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बढ़ती परेशानी के बीच पाकिस्तान फिर से शांति समझौते में लगा हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, "पाकिस्तानी नेतृत्व ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और कूटनीतिक स्तर पर बात करने का अनुरोध किया है।" भले ही पाकिस्तान कूटनीति की बात कर रहा है लेकिन पश्चिम एशिया के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गुरुवार देर रात अमेरिका की तरफ से लगातार पांचवे दिन ईरान पर हमला किया गया। इसका जवाब देते हुए ईरान ने भी जॉर्डन स्थित अमेरिकी एयरबेस पर बम बरसाए। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों में पिछले एक हफ्ते में करीब 38 लोगों की मौत हो चुकी है।