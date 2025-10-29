कंगाल पाकिस्तान डिजिटली बनना चाहता है भारत, कैशलेस का सपना ऐसे होगा पूरा?
कंगाल पाकिस्तान भारत की तर्ज पर अपने देश को पूरी तरह बदलना चाहता है। वह पूरे राष्ट्र को डिजिटल रूप देना चाहता है और लेन-देन को भी पूरी तरह डिजिटल बनाना चाहता है। लेकिन सरकार के आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था के वादों के बावजूद, वित्तीय लेन-देन में नकदी का दबदबा कायम है, जो कल्पना और हकीकत के बीच की खाई को साफ दिखाता है। अभी भी 9.5 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा की नकदी प्रचलन में घूम रही है, जो कैशलेस व्यवस्था की ओर धीमी प्रगति को रेखांकित करती है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट (पीआईएएफ) के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुद्दसिर मसूद चौधरी ने कहा कि अधिकारी व्यापारियों और उपभोक्ताओं की जमीनी चुनौतियों का सामना करने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने बताया कि शहरों और गांवों में खराब इंटरनेट पहुंच, सीमित वित्तीय साक्षरता और कम जागरूकता डिजिटल प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सरकार डिजिटल भुगतान को तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन हकीकत में लोग अविश्वसनीय कनेक्टिविटी और बार-बार होने वाले सिस्टम फेलियर से परेशान हैं।
प्रधानमंत्री की कैशलेस इकोनॉमी स्कीम के तहत, सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक सक्रिय डिजिटल व्यापारियों की संख्या को 20 लाख तक पहुंचाने और इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग यूजर्स को 9.5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ करने का लक्ष्य रख रही है। साथ ही, सालाना डिजिटल लेन-देन को दोगुना कर 15 अरब तक ले जाना चाहती है। हालांकि, विशेषज्ञ पाकिस्तान के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए इन लक्ष्यों को अति-उत्साही और अव्यावहारिक बता रहे हैं।
टैक्स कंसल्टेंट अरसलान कुरैशी का कहना है कि प्रोत्साहनों की कमी छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने से रोक रही है। बिना कर छूट या कम ट्रांजेक्शन फीस जैसे फायदों के, ज्यादातर व्यवसायों को डिजिटल अपनाने से ज्यादा टैक्स का भय सताता है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, लाहौर के शाह आलम मार्केट के एक दुकानदार रिजवान शेख ने बताया कि छोटे शहरों के ग्राहक खराब इंटरनेट और पेमेंट ऐप्स की तकनीकी खामियों के चलते नकदी को ही तरजीह देते हैं। महज 61 फीसदी आबादी के पास मोबाइल इनटरनेट उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण इलाके डिजिटल सिस्टम से पूरी तरह कटे हुए हैं।
