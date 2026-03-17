पाकिस्तान की कंगाली का फिर फटा पर्दा, खर्च कटौती के बीच रद्द करना पड़ा सैन्य परेड समारोह
शहबाज शरीफ सरकार ने कहा है कि खाड़ी तेल संकट और सरकार द्वारा घोषित खर्च में कटौती के उपायों को देखते हुए, यह फ़ैसला किया गया है कि 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड और उससे जुड़े औपचारिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
पड़ोसी देश पाकिस्तान की कंगाली एक बार फिर जगजाहिर हुई है। ईरान जंग के बीच गहराते आर्थिक संकट और बढ़ती मितव्ययिता (austerity) के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने 23 मार्च को होने वाले ‘पाकिस्तान डे’ के भव्य सैन्य परेड समारोह को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस बार कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा, "खाड़ी तेल संकट और सरकार द्वारा घोषित खर्च में कटौती के उपायों को देखते हुए, यह फ़ैसला किया गया है कि 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड और उससे जुड़े औपचारिक कार्यक्रम नहीं होंगे।"
सादगी से मनाया जाएगा राष्ट्रीय दिवस
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि खाड़ी क्षेत्र में जारी तेल संकट और उसके आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अब ‘पाकिस्तान डे’ को केवल ध्वजारोहण समारोह के साथ “गरिमा और सम्मान” के साथ मनाया जाएगा। सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस दिन को सादगी और गंभीरता से मनाएं। सरकार ने कहा, “यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान डे के आदर्शों के प्रति राष्ट्र का लचीलापन और अटूट समर्पण, खर्च में कटौती के व्यापक ढांचे के अनुरूप बना रहे।”
आर्थिक दबाव का संकेत
भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार, इस तरह के प्रमुख सैन्य समारोह को रद्द करना गंभीर वित्तीय संकट का स्पष्ट संकेत है। उनका मानना है कि इससे यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी दबाव में है कि वह अपने प्रतिष्ठित आयोजनों पर खर्च करने में भी असमर्थ हो रहा है। सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान सेना की अनुमानित ताकत और उसकी सीमित आर्थिक क्षमता के बीच एक गंभीर खाई पैदा हो गई है।
मितव्ययिता के सख्त कदम
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने हाल ही में कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में 5% से 30% तक कटौती, सरकारी वाहनों का 60% तक उपयोग बंद करना, मंत्रियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर प्रतिबंध (आवश्यक यात्राओं को छोड़कर) शामिल हैं। इन कदमों का उद्देश्य बढ़ते वित्तीय दबाव को नियंत्रित करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ कम करना है।
विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में ईंधन आपूर्ति बाधित होने के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे आयात पर निर्भर देशों, खासकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। विश्लेषकों के अनुसार, इस संकट ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कुछ पुरानी कमजोरियों को भी उजागर कर दिया है, जैसे- आयात पर अत्यधिक निर्भरता, कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ता कर्ज। बहरहाल, ‘पाकिस्तान डे’ जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन का रद्द होना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि यह देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का संकेतक माना जा रहा है
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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