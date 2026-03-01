ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान भी अलर्ट, मिडिल-ईस्ट के लिए 184 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द

ईरान पर हवाई हमले के चलते क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। दुबई और अबू धाबी के प्रमुख हवाई अड्डे बंद हो गए हैं, जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अमेरिका के लिए कनेक्टिंग उड़ानों के महत्वपूर्ण हब हैं।

पाकिस्तान ने ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व के लिए लगभग 184 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह फैसला शनिवार से लागू हुआ है, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में तेहरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) के प्रवक्ता हफीज खान ने पुष्टि की कि विभिन्न एयरलाइनों की दुबई, अबू धाबी, दोहा, मस्कट, शारजाह, रियाद और जेद्दा जाने वाली उड़ानें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, सियालकोट, पेशावर और फैसलाबाद से रद्द कर दी गई हैं। ये उड़ानें कई एयरलाइनों की समय-सारिणी पर थीं और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण यह कदम उठाया गया है।

ईरान के हमलों के कारण मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिससे मध्य पूर्व में सभी हवाई यातायात निलंबित या बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन और अन्य शामिल हैं। इससे हजारों यात्री फंस गए हैं और वैश्विक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) सहित अन्य एयरलाइंस ने खाड़ी देशों के लिए उड़ानें निलंबित कर दी हैं या रूट बदल दिए हैं।

घरेलू उड़ानों के लिए एयरस्पेस खुला पाकिस्तान में इस्लामाबाद से कम से कम 40 और लाहौर से 46 उड़ानें रद्द हुई हैं। कुल मिलाकर 184 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्वी गंतव्यों की हैं। सीएए ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी एयरस्पेस घरेलू उड़ानों के लिए खुला हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह स्थिति यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी है, क्योंकि कई लोग काम, परिवार या अन्य कारणों से इन मार्गों पर यात्रा करते हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड के विकल्प दिए हैं, लेकिन स्थिति की अनिश्चितता के कारण आगे की योजना बनाना मुश्किल हो रहा है।