पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ी में धमाका, 12 लोगों की मौत की खबर
संक्षेप: पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्लामाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नजदीक एक वाहन में जोरदार विस्फोट हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद के एक जिला अदालत के निकट एक वाहन में जबरदस्त धमाका हो गया। मीडिया के अनुसार, इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यह घटना दिल्ली में कल हुए धमाके के ठीक एक दिन बाद घटी है, जिसके चलते सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विस्फोट जिला न्यायिक परिसर के गेट के बाहर जी-11 इलाके में हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, एक खड़ी कार में धमाका हुआ, जिसमें गैस सिलेंडर के फटने या सुसाइड बम हमले की संभावना व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना में 12 लोगों की जान गई है, जिनमें वकील, चालक और सड़क पर चलने वाले लोग शामिल हैं।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसकी साजिश में कौन शामिल था। जख्मियों की तादाद 20 से 25 बताई जा रही है। हादसे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 12:30 बजे जब अदालत में कामकाज चरम पर था, तब ये धमाके हुए। विस्फोट की वजह से अदालत परिसर में मौजूद वकीलों के बीच अफरा-तफरी मच गई । धमाके की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास खड़े कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों में अधिकांश वकील और अदालत के कर्मचारी बताए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि इस्लामाबाद में यह विस्फोट ऐसे समय हुअ, जब एक दिन पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा से सटे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वाना शहर में सेना द्वारा संचालित एक कॉलेज पर आतंकियों के हमले की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, एक सुआत्मघाती कार हमलावर और उसके साथ पांच अन्य पाकिस्तानी तालिबान के चरमपंथियों ने रातभर चले इस घातक हमले में इस संस्थान को अपना निशाना बनाया।
