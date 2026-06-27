पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाका, गोलीबारी जारी; पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा

Pakistan Blast Gunfire in Karachi: पाकिस्तान के शहर कराची में जोरदार धमाका हुआ है। इसके साथ ही गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी है। पाक रेंजर्स और पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है। अभी तक किसी के घायल होने या मारे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।

Pakistan Blast Gunfire in Karachi: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में जोरदार धमाका हुआ है। इसके अलावा शहर के पॉस इलाके में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक-5 के पास यह धमाका हुआ है। फिलहाल इसके पीछे किसका हाथ है इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। घटना स्थल को पाकिस्तानी रेंजर्स और स्थानीय पुलिस ने घेर लिया है।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह धमाका पाक फौज और अर्धसैनिक बलों के कार्यायलों की सड़कों के नजदीक हुआ है। इस इलाके में कई कॉलेज और पाकिस्तानी मौसम विभाग का कार्यालय भी मौजूद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। सेना के पहुंचने के बाद भी वहां पर झड़प जारी है। यह हमला किसने किया है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इस धमाके के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे भी सक्रिय हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने इस घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है और विस्फोट और गोलीबारी की खबरों की पल-पल की अपडेट के लिए कहा है। कराची के ए़डीजी भी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल इस हमले को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। राज्य के गृह विभाग के अनुसार अभी पुलिस और रेंजर्स घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहां से लगातार गोलीबारी की सूचना आ रही है। हमलावरों को मार गिराने के बाद इस मामले में पूरी जानकारी दी जाएगी।