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पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाका, गोलीबारी जारी; पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Pakistan Blast Gunfire in Karachi: पाकिस्तान के शहर कराची में जोरदार धमाका हुआ है। इसके साथ ही गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी है। पाक रेंजर्स और पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है। अभी तक किसी के घायल होने या मारे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।

पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाका, गोलीबारी जारी; पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा

Pakistan Blast Gunfire in Karachi: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में जोरदार धमाका हुआ है। इसके अलावा शहर के पॉस इलाके में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक-5 के पास यह धमाका हुआ है। फिलहाल इसके पीछे किसका हाथ है इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। घटना स्थल को पाकिस्तानी रेंजर्स और स्थानीय पुलिस ने घेर लिया है।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह धमाका पाक फौज और अर्धसैनिक बलों के कार्यायलों की सड़कों के नजदीक हुआ है। इस इलाके में कई कॉलेज और पाकिस्तानी मौसम विभाग का कार्यालय भी मौजूद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके के बाद इलाके में गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। सेना के पहुंचने के बाद भी वहां पर झड़प जारी है। यह हमला किसने किया है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इस धमाके के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे भी सक्रिय हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने इस घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है और विस्फोट और गोलीबारी की खबरों की पल-पल की अपडेट के लिए कहा है। कराची के ए़डीजी भी मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल इस हमले को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। राज्य के गृह विभाग के अनुसार अभी पुलिस और रेंजर्स घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहां से लगातार गोलीबारी की सूचना आ रही है। हमलावरों को मार गिराने के बाद इस मामले में पूरी जानकारी दी जाएगी।

बता दें, पाकिस्तान पिछले काफी समय से अपने बोये आतंकवाद की वजह से परेशान है। वह लगातार बलोचिस्तान में 'बलोच लिबरेशन फोर्स' खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तालिबान और अन्य विद्रोही संगठनों से परेशान है। हाल ही में बलोच नेता महरंग बलोच को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और अफगानिस्तान के तालिबान ठिकानों के ऊपर भी पाकिस्तान हमला करता रहा है। ऐसे में इस धमाके के पीछे कोई भी हो सकता है। हालांकि, अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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