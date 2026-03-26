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अमेरिका का मजाक उड़ाने लगा पाकिस्तान, होर्मुज का नाम लेकर कस दिया तंज

Mar 26, 2026 07:46 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान परमाणु हथियार कभी नहीं रखने पर सहमत हो गया है और उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ी एक 'महत्वपूर्ण सौगात' भेजी है।

अमेरिका का मजाक उड़ाने लगा पाकिस्तान, होर्मुज का नाम लेकर कस दिया तंज

युद्ध के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान अब अमेरिका पर तंज कसता नजर आ रहा है। मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध की वजह बदल गई है और अब ध्यान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने पर लगा है। यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने और बातचीत की मेजबानी की पेशकश की है।

आसिफ ने लिखा, 'ऐसा लगता है कि युद्ध का लक्ष्य अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना हो गया है, जो युद्ध से पहले खुला था।' खास बात है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज खुलवाने के लिए देशों से साथ आने की अपील की थी। युद्ध के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने का ऐलान किया था, जिसके चलते दुनिया के कई देशों में ईंधन सप्लाई ठप हो गया था।

ईरान ने अमेरिका को दे दिया झटका

ईरान ने बुधवार को पश्चिम एशिया में युद्धविराम के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इजरायल व खाड़ी अरब देशों पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। ईरान ने यह जवाबी हमले ऐसे समय में किए हैं, जब इजरायल ने तेहरान पर हवाई हमले किए और वाशिंगटन ने क्षेत्र में पैराट्रूपर्स व अधिक संख्या में मरीन सैनिकों की तैनाती की।

पीटीआई भाषा के अनुसार, ईरान के सरकारी समाचार प्रसारक 'प्रेस टीवी' ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

प्रेस टीवी की यह खबर पाकिस्तान की तरफ से ईरान को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद आई है। प्रेस टीवी ने अधिकारी के हवाले से बताया, 'ईरान युद्ध तभी समाप्त करेगा जब वह ऐसा चाहेगा और जब उसकी शर्तें पूरी होंगी।' अधिकारी ने बताया कि तेहरान पश्चिम एशिया में अपने 'जोरदार हमले' जारी रखेगा।

पाकिस्तान के हाथों भेजी थीं मांगें

एजेंसी के मुताबिक, एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि 15-सूत्री युद्धविराम योजना पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिये ईरान को सौंपी गई। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता की पेशकश की है।

एजेंसी के अनुसार, ईरान को प्रस्ताव सौंपने वाले पाकिस्तान के दो अधिकारियों ने 15 बातों का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें प्रतिबंधों में राहत, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वापस लेना, मिसाइलों की सीमा तय करना और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना शामिल है। होर्मुज से दुनिया के 20 फीसदी तेल का आवागमन होता है।

ट्रंप ने किया था दावा

एक दिन पहले ही ट्रंप ने जीत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान परमाणु हथियार कभी नहीं रखने पर सहमत हो गया है और उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी एक 'महत्वपूर्ण सौगात' भेजी है। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल की आपूर्ति से जुड़ी एक 'महत्वपूर्ण सौगात' अमेरिका को दी है।

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ट्रंप ने कहा, 'तो मेरे लिए इसका एक ही मतलब है कि हम सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नहीं, यह (तोहफा) परमाणु हथियार से जुड़ा नहीं है। यह तेल और गैस से जुड़ा है।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया गया है।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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