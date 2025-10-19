अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर युद्ध अपराधी बना पाकिस्तान, 76 साल पुरने नियमों की उड़ाईं धज्जियां

संक्षेप: अफगानिस्तान में आम नागरिकों पर हमला करके पाकिस्तान घिर गया है। सैन्य और कानूनी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने युद्ध अपराध किया है और जिनेवा कन्वेंशन के नियमों को तोड़ा है।

अफगानिस्तान में युद्धविराम के बाद भी एयरस्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की निगाह में चढ़ गया है। आतंकवाद को पनाह देने के मामले में भारत पाकिस्तान की कलई खोलता ही रहता है। अब अफगानिस्तान में मासूम नागरिकों को निशाना बनाने के बाद मानवाधिकारों को तार-तार करने का भी वह दोषी साबित हो गया है। शुक्रवार को पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में अफगानिस्तान के कम से कम 10 नागरिक मारे गए थे जिनमें दो बच्चे और तीन क्रेकेटर भी शामिल थे।

सैन्य विश्लेषकों और कानूनी जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक साफ तौर पर युद्ध अपराध था। आम लोगों, बच्चों और खिलाड़ियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। अफगान मीडिया ने सैन्य मामलों के जानकार असदुल्लाह नदीम के हवासे से कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक आम नागरिकों को ऐसे हमलों से बचने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में मासूम अफगान नागरिकों को निशाना बनाया है।

बता दें कि 1949 में पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन में शामिल हुआ था। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ आठ दिन के तनाव के दौरान कई बार नियमों और कानूनों को तोड़ा है। एक कानूनी जानकार रुहोल्लाह सखीजाद ने कहा, किसी भी देश के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उसकी संप्रभुता पर हमला है। वहीं आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ महापाप है।