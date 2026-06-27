Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दो दिन में पांच बार हिल उठा पाकिस्तान, जलजले से थर्राई धरती; कितना बड़ा असर

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कराची
Follow us on Google News
share

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार से अब तक मध्यम तीव्रता वाले कम से कम पांच भूकंप आ चुके हैं। शनिवार सुबह आए भूकंप के झटकों से बरखान और आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए। 

दो दिन में पांच बार हिल उठा पाकिस्तान, जलजले से थर्राई धरती; कितना बड़ा असर

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार से अब तक मध्यम तीव्रता वाले कम से कम पांच भूकंप आ चुके हैं। शनिवार सुबह आए भूकंप के झटकों से बरखान और आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए। अधिकारियों के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 4.3 से 5.2 की तीव्रता वाले इन भूकंपों में पांच लोग घायल हुए हैं और कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के मुख्य मौसम विज्ञानी अमीर हैदर लेघारी ने बताया कि ये भूकंप एक भ्रंश रेखा पर आए और संभव है कि इनका संबंध दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आए बड़े भूकंपों से है।

वेनेजुएला के भूकंप का असर
वेनेजुएला में 25 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे, जिनमें कम से कम 920 लोगों की मौत हो गई, 51,000 से अधिक लोग लापता हो गए। लेघारी ने बताया कि वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के कारण अन्य भ्रंश रेखाओं पर ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ हो सकता है और चूंकि बलूचिस्तान एक भ्रंश रेखा पर स्थित है, इसलिए यहां भूकंप के और भी झटके महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप के झटके प्रांत के दूरदराज के इलाकों में महसूस किए गए, जिनमें रखनी, कोहलू, मुसाखैल, किंगरी और बरखान शामिल हैं। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, पहला भूकंप शुक्रवार सुबह आठ बजकर छह मिनट पर रखनी में महसूस किया गया था।

ये भी पढ़ें:वेनेजुएला के बाद अब पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके, 5.4 की तीव्रता से हिली धरती

क्या हुई है किसी की मौत?
शनिवार सुबह बरखान में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 दर्ज की गई। बलूचिस्तान प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी अली अंसारी ने बताया कि अब तक पांच लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन किसी की मौत की खबर नहीं है।

ये भी पढ़ें:तुम जैसे 1000 पति रख सकती हूं, उकसाने वाली टिप्पणी; कोर्ट ने घटाई पति की सजा

उन्होंने बताया कि मुसाखैल, किंगरी और बरखान के दूरदराज के इलाकों में कई मकान मिट्टी से बने हुए हैं, जिनमें से कुछ भूकंप के झटकों की तीव्रता के कारण ढह गए और कई लोग घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में टीमें भेजी गई हैं और बचाव अभियान जारी है।

ये भी पढ़ें:चीन की इस गुड़िया पर मचा दुनिया भर में बवाल, ‘नताशा डॉल’ पर आखिर क्यों हंगामा

अफगानिस्तान और भारत में भी
अफगानिस्तान में शनिवार शाम 6.2 तीव्रता का भूकंप आने के बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप शाम 7.04 बजे आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान में जमीन की सतह से 215 किलोमीटर की गहराई में था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जोर्म से 43 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

और पढ़ें
Pakistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।