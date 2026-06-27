दो दिन में पांच बार हिल उठा पाकिस्तान, जलजले से थर्राई धरती; कितना बड़ा असर
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार से अब तक मध्यम तीव्रता वाले कम से कम पांच भूकंप आ चुके हैं। शनिवार सुबह आए भूकंप के झटकों से बरखान और आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार से अब तक मध्यम तीव्रता वाले कम से कम पांच भूकंप आ चुके हैं। शनिवार सुबह आए भूकंप के झटकों से बरखान और आसपास के क्षेत्र प्रभावित हुए। अधिकारियों के अनुसार, रिक्टर पैमाने पर 4.3 से 5.2 की तीव्रता वाले इन भूकंपों में पांच लोग घायल हुए हैं और कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के मुख्य मौसम विज्ञानी अमीर हैदर लेघारी ने बताया कि ये भूकंप एक भ्रंश रेखा पर आए और संभव है कि इनका संबंध दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आए बड़े भूकंपों से है।
वेनेजुएला के भूकंप का असर
वेनेजुएला में 25 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे, जिनमें कम से कम 920 लोगों की मौत हो गई, 51,000 से अधिक लोग लापता हो गए। लेघारी ने बताया कि वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के कारण अन्य भ्रंश रेखाओं पर ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ हो सकता है और चूंकि बलूचिस्तान एक भ्रंश रेखा पर स्थित है, इसलिए यहां भूकंप के और भी झटके महसूस किए जा सकते हैं। भूकंप के झटके प्रांत के दूरदराज के इलाकों में महसूस किए गए, जिनमें रखनी, कोहलू, मुसाखैल, किंगरी और बरखान शामिल हैं। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, पहला भूकंप शुक्रवार सुबह आठ बजकर छह मिनट पर रखनी में महसूस किया गया था।
क्या हुई है किसी की मौत?
शनिवार सुबह बरखान में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.3 दर्ज की गई। बलूचिस्तान प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी अली अंसारी ने बताया कि अब तक पांच लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन किसी की मौत की खबर नहीं है।
उन्होंने बताया कि मुसाखैल, किंगरी और बरखान के दूरदराज के इलाकों में कई मकान मिट्टी से बने हुए हैं, जिनमें से कुछ भूकंप के झटकों की तीव्रता के कारण ढह गए और कई लोग घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में टीमें भेजी गई हैं और बचाव अभियान जारी है।
अफगानिस्तान और भारत में भी
अफगानिस्तान में शनिवार शाम 6.2 तीव्रता का भूकंप आने के बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप शाम 7.04 बजे आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान में जमीन की सतह से 215 किलोमीटर की गहराई में था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जोर्म से 43 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
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