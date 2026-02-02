बलूचों के खून से लाल हुआ पाकिस्तान, क्यों चीन-अमेरिका के लिए बड़ी चेतावनी?

संक्षेप: क्वेटा में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया है कि बलूचों के समन्वित हमलों में 800 से 1,000 लड़ाके शामिल हो सकते हैं। क्वेटा में भारी हथियारों से लैस विद्रोहियों ने कई पुलिस स्टेशनों और शहर की कई मुख्य सड़कों पर भी हमला किया।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इन दिनों तबाही मची हुई है। प्रांत बलूचों के खून से लाल हो गया है, जहां बीते दिनों सिलसिलेवार ढंग से हुए फिदायीन हमलों में कई बलूच विद्रोहियों ने खुद को उड़ा लिया, और इन हमलों में करीब 31 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने बलूच विद्रोहियों पर कहर बरपाया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डेढ़ सौ से अधिक विद्रोहियों को पाकिस्तानी सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया है। इससे पहले शनिवार को बलूचों ने फिदायीन हमलों से पूरे पाकिस्तान को दहला दिया था। इन हमलों को अमेरिका और चीन के लिए भी बड़ी चेतावनी माना जाना जा रहा है।

पाकिस्तान के इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन दोनों के अपने-अपने हित हैं। विकास से कोसों दूर बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जो पाकिस्तान, चीन और और अमेरिका के भी किसी खजाने से कम नहीं है। कई सालों से चीन और अमेरिका इस पर अपनी नजरें गड़ाएं बैठे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर बलूचों का हालिया हमला अमेरिका और चीन के लिए वेक-अप कॉल होना चाहिए।

चीन-अमेरिका के अपने अपने हित बीते 10 दिसंबर को ही अमेरिका ने बलूचिस्तान के दूरदराज के चगाई जिले में रेको डिक में सोने और तांबे सहित महत्वपूर्ण खनिजों के खनन का समर्थन करने के लिए 1.25 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की। उससे कुछ महीने पहले मिसौरी स्थित एक फर्म USSM ने भी पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन के साथ दुर्लभ पृथ्वी और अन्य खनिजों के निष्कर्षण और शोधन का पता लगाने के लिए 500 मिलियन डॉलर का MoU साइन किया। वहीं चीन के लिए, दांव और भी बड़ा है। बलूचिस्तान, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का एक केंद्रीय स्तंभ है, जो बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का एक प्रमुख हिस्सा है।

दशकों से जल रहा बलूचिस्तान 1948 से पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की भावनाओं को दबाने के अपने प्रयास में बलूच विद्रोहियों के साथ बार-बार भिड़ते रहे हैं। इसके बाद अब 2020 से बलूच मुक्ति आंदोलन अपने सबसे मजबूत दौर में है। हालिया हमले इसकी गवाही दे रहे हैं। शनिवार का हमला अमेरिका और चीन के लिए विशेष चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में उनके हित कई मायनों में बलूच आंदोलन को हवा दे रहे हैं।