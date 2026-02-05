Hindustan Hindi News
Pakistan Army Claim 216 militants 36 civilians and 22 soldiers killed in Balochistan
बलूचिस्तान में ऑपरेशन खत्म, पाकिस्तानी सेना का दावा- 216 लड़ाके ढेर, मारे गए 36 नागरिक और 22 जवान

पाकिस्तानी सेना के अनुसार, विश्वसनीय और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि होने पर पंजगुर और हरनाई जिलों के बाहरी इलाकों में अभियान शुरू किए गए। कई दिनों तक चले इस अभियान में कुल 216 आतंकवादियों को मार गिराया गया।

Feb 05, 2026 04:46 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमलों के जवाब में कई दिनों तक चले अभियान में कम से कम 216 लड़ाके, 36 नागरिक और 22 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान में कहा कि 26 जनवरी से शुरू किया गया अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, विश्वसनीय और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि होने पर पंजगुर और हरनाई जिलों के बाहरी इलाकों में अभियान शुरू किए गए। कई दिनों तक चले इस अभियान में कुल 216 आतंकवादियों को मार गिराया गया।

आईएसपीआर ने बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 36 आम नागरिक तथा सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 22 कर्मी मारे गए। सेना ने बयान में कहा कि ऑपरेशन रद-उल-फितना-1 के तहत खुफिया एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सावधानीपूर्वक योजना, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी और निर्बाध संयुक्त क्रियान्वयन के माध्यम से सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई की। बयान में आगे कहा गया कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से पूरे बलूचिस्तान में 216 आतंकवादी मारे गए हैं।

सुरक्षा अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विद्रोहियों ने कई स्थानों पर सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें रेगिस्तानी शहर नुश्की पर तीन दिनों तक कब्जा भी शामिल था, लेकिन बाद में उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि नुश्की में घेराबंदी तोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए थे।

गौरतलब है कि खनिज संपदा से समृद्ध बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं। यहां ग्वादर गहरे पानी के बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं में चीन का निवेश है। इस प्रांत को दशकों से जातीय बलूच अलगाववादियों के नेतृत्व वाले विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, जो अधिक स्वायत्तता और अपने प्राकृतिक संसाधनों में बड़ा हिस्सा मांगते हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

