बलूचिस्तान में ऑपरेशन खत्म, पाकिस्तानी सेना का दावा- 216 लड़ाके ढेर, मारे गए 36 नागरिक और 22 जवान
पाकिस्तानी सेना के अनुसार, विश्वसनीय और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि होने पर पंजगुर और हरनाई जिलों के बाहरी इलाकों में अभियान शुरू किए गए। कई दिनों तक चले इस अभियान में कुल 216 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी हमलों के जवाब में कई दिनों तक चले अभियान में कम से कम 216 लड़ाके, 36 नागरिक और 22 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान में कहा कि 26 जनवरी से शुरू किया गया अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, विश्वसनीय और खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि होने पर पंजगुर और हरनाई जिलों के बाहरी इलाकों में अभियान शुरू किए गए। कई दिनों तक चले इस अभियान में कुल 216 आतंकवादियों को मार गिराया गया।
आईएसपीआर ने बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 36 आम नागरिक तथा सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 22 कर्मी मारे गए। सेना ने बयान में कहा कि ऑपरेशन रद-उल-फितना-1 के तहत खुफिया एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सावधानीपूर्वक योजना, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी और निर्बाध संयुक्त क्रियान्वयन के माध्यम से सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई की। बयान में आगे कहा गया कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से पूरे बलूचिस्तान में 216 आतंकवादी मारे गए हैं।
सुरक्षा अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विद्रोहियों ने कई स्थानों पर सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें रेगिस्तानी शहर नुश्की पर तीन दिनों तक कब्जा भी शामिल था, लेकिन बाद में उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि नुश्की में घेराबंदी तोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए थे।
गौरतलब है कि खनिज संपदा से समृद्ध बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से लगती हैं। यहां ग्वादर गहरे पानी के बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं में चीन का निवेश है। इस प्रांत को दशकों से जातीय बलूच अलगाववादियों के नेतृत्व वाले विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है, जो अधिक स्वायत्तता और अपने प्राकृतिक संसाधनों में बड़ा हिस्सा मांगते हैं।
