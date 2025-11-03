शहबाज सरकार को किया दरकिनार, तालिबान से लिया पंगा; TTP ने खोली पाक आर्मी चीफ की पोल
संक्षेप: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा हुआ है। तालिबान के एक अधिकारी की माने तो पाकिस्तानी सेना, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को एक तरफ धकेलकर, काबुल के साथ जानबूझकर टकराव बढ़ाने में लगी हुई है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते पिछले कुछ महीनों में चरम पर पहुंच चुके हैं। अब इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तालिबान के एक अधिकारी की माने तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के नेतृत्व में सेना, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को एक तरफ धकेलकर यूं कहें तो दरकिनार कर, काबुल के साथ जानबूझकर टकराव बढ़ाने में लगी हुई है। दरअसल, सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान ने तालिबान-शासित अफगानिस्तान के आंतरिक इलाकों पर हवाई हमले और गोलाबारी की। रिपोर्टों के मुताबिक, काबुल के पूर्वी बाहरी इलाकों और पक्तिका प्रांत के कुछ हिस्सों में बमबारी हुई, जिसमें महिलाओं-बच्चों समेत दर्जनों निर्दोष नागरिक मारे गए। सितंबर-अक्टूबर की इन झड़पों में 250 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।
इन घटनाओं के बाद सीमा पर कई दिनों तक गोलीबारी जारी रही, जिसके बाद आखिरकार दोनों पक्ष कतर और तुर्की में बातचीत के लिए आमने-सामने हुए। इन कोशिशों का नतीजा सिर्फ असहज खामोशी और यह खुलासा ही रहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी पुरानी आदत के तहत काबुल के साथ तनाव कायम रखने और अपने हित साधने के लिए शहबाज शरीफ की सिविल सरकार को साइडलाइन कर दिया। बैठक के बाद तालिबान के एक अधिकारी ने जो खुलासा किया, वह हैरान करने वाला था। एक तो अमेरिका का पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से ड्रोन हमले करना, और दूसरा शहबाज शरीफ की सरकार के बजाय सेना का निर्णय लेना।
अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे मुनीर?
तालिबानी अधिकारी के दावे के बाद अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिका के इशारों पर ही कदम उठा रहे हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की खुली मंजूरी मिल गई है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर के साथ कई दौर की बातचीत की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जनरल मुनीर को वाइट हाउस में लंच के लिए विशेष रूप से आमंत्रित भी किया था। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान ट्रंप तो जनरल मुनीर की तारीफों के पुल बांधते नजर आए।
क्या पाकिस्तान में सेना चला रही सरकार?
तालिबान का यह दावा (अमेरिकी ड्रोन हमलों और पाकिस्तानी सैन्य तंत्र के नागरिक नेतृत्व को ठेंगा दिखाने का ) उस वक्त आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के रणनीतिक बगराम एयरबेस पर ऑपरेशनल कंट्रोल की मांग की है। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान में एक खास सैन्य गुट को वैश्विक ताकतों का समर्थन मिल सकता है, जो काबुल-इस्लामाबाद के बीच तनाव भड़काने का इरादा रखता है।
कुछ दिन पहले खैबर टीवी को दिए इंटरव्यू में मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के अंदर कुछ तत्व जानबूझकर दोनों देशों के रिश्तों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सिविल सरकार आपसी फायदे के आधार पर अफगानिस्तान से रिश्ते सुधारना चाहती थी, लेकिन सेना ने इसे रोका।
मुजाहिद ने खैबर टीवी को यह भी बताया कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के स्पेशल एन्जॉय सादिक खान काबुल में थे और अफगान अधिकारियों से सकारात्मक बातें हो रही थीं, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तान ने अफगान सरजमीं पर हमले किए। उन्होंने कहा कि नागरिक सरकार रिश्ते जोड़ना चाहती है, लेकिन सेना नुकसान पहुंचाती है। मुजाहिद ने पूर्व पीएम इमरान खान के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि तब रिश्ते मजबूत थे और ज्यादातर पहलें सुचारू रूप से चल रही थीं।
पाकिस्तानी रास्ते से अफगानिस्तान में घुसते अमेरिकी ड्रोन
तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिकी ड्रोन बार-बार पाकिस्तानी क्षेत्र से होकर अफगानिस्तान में घुस आते हैं, जिसका काबुल लंबे समय से विरोध कर रहा है। अफगान अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि इस्लामाबाद ने स्वीकार किया है कि किसी विदेशी देश के साथ हुए समझौते के चलते वह इन ड्रोनों को रोकने में बेबस हैं।
