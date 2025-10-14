मेरे फेवरेट…, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ट्रंप ने की जमकर तारीफ
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अथक प्रयासों के बाद पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हुई है। ट्रंप अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद समेत सात विवादों को सुलझाने का दावा करते रहे हैं।
पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बात का ताजा सबूत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ है। उन्होंने मुनीर को फेवरेट करार दिया है। खास बात है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ कार्यक्रम में मौजूद भी नहीं थे। इधर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के साथ युद्ध रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप को दिया है।
मिस्र में हुए गाजा शांति शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शरीफ भी पहुंचे थे, लेकिन वहां मुनीर नहीं थे। ट्रंप ने शरीफ को संबोधित करने के लिए न्योता देते हुए कहा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और मुझे यह कहना होगा कि पाकिस्तान के मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल, जो यहां नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहां हैं।'
खास बात है कि हाल ही में ट्रंप ने वाइट हाउस में शरीफ और मुनीर से मुलाकात की थी। उस दौरान भी उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की जमकर सराहना की थी।
पाकिस्तान ट्रंप की तारीफ में जुटा
शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के अथक प्रयासों के बाद पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हुई है। ट्रंप अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद समेत सात विवादों को सुलझाने का दावा करते रहे हैं। हालांकि, अब उन्होंने इजरायल-गाजा विवाद को जोड़कर यह संख्या आठ कर दी है।
ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान 'पूर्ण और तत्काल' संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों बार अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का 'समाधान' करने में मदद की है।
भारत ने लगातार यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
