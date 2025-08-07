ट्रंप दे चुके पाकिस्तान को तेल वाली डील, टैरिफ भी घटाया; अब आसिम मुनीर फिर US यात्रा पर जा रहे

आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार तक की मांग कर दी थी। खास बात है कि लंबे समय से ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का श्रेय ले रहे हैं। जबकि, भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तानी DGMO की तरफ से अनुरोध किए जाने के बाद सीजफायर का फैसला लिया गया था।

अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किसी बड़ी चर्चा के आसार हैं। खबर है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी या नहीं। इससे पहले वह व्हाइट हाउस में आयोजित भोज में शामिल हुए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुनीर इस सप्ताह CENTCOM में शामिल होने के लिए इस सप्ताह अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। खास बात है कि दो महीनों से भी कम समय में यह उनकी दूसरी अमेरिका यात्रा है। इससे पहले हुई यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रंप के साथ डिनर किया था। खास बात है कि अमेरिका के इतिहास में तब पहली बार था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने बगैर किसी पाकिस्तानी अधिकारी की मौजूदगी के सैन्य अधिकारी को न्योता दिया था।

खबर है कि उस दौरान करीब दो घंटे चली मुलाकात में दोनों के बीच व्यापार, आर्थिक विकास और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चर्चाएं हुई थीं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म करने में मुनीर की भूमिका की भी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, 'उन्हें यहां बुलाने की वजह यह है कि मैं उन्हें युद्ध नहीं करने और संघर्ष खत्म करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था...।'

पाकिस्तान की ओर अमेरिका का झुकाव हाल ही में ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'हमने अभी पाकिस्तान के साथ डील पूरी की है। जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका उनके तेल भंडार विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। हम एक तेल कंपनी का चुनाव करने की प्रक्रिया में है, जो इस साझेदारी की अगुवाई करेगी। कौन जानता है कि वो (पाकिस्तान) किसी दिन भारत को तेल बेचेंगे।'

वहीं, टैरिफ के मामले में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को राहत दी है। पहले लगाए गए 29 फीसदी शुल्क को घटाकर 19 प्रतिशत किया गया है।

दोनों ही मुल्कों से भारत का तनाव खास बात है कि यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है, जब भारत का पाकिस्तान और अमेरिका दोनों से ही तनाव जारी है। एक ओर जहां जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान से तनाव है। वहीं, व्यापार मोर्चे पर भारत और अमेरिका में तनातनी जारी है। ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है।