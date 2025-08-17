Pakistan Army Chief Asim Munir says Islamabad has a lot of rare earth minerals which will help in paying off Pak debt एक दिन कर्ज चुका देंगे, अमीरों में होगी पाकिस्तान की गिनती; आसिम मुनीर के हसीन सपने, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Army Chief Asim Munir says Islamabad has a lot of rare earth minerals which will help in paying off Pak debt

Pak Army Chief Asim Munir: पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है कि उनके देश में काफी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि देश के कर्जे को चुकाने और उनके देश को अमीरों की लिस्ट में शामिल करने में मदद करेंगे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 12:22 PM
Pakistan Army Chief Asim Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इन दिनों हसीन सपने देख रहे हैं। सपना है कि बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स को निकाल कर इस्लामाबाद एक दिन अपना पूरा कर्जा चुका देगा और उसके बाद दुनिया के तमाम अमीर समाजों या देशों में शामिल हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में संतुलन बनाए रखने का विश्वास जताया।

पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट जंग को दिए एक इंटरव्यू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, "पाकिस्तान के पास दुर्लभ खनिजों का खजाना भरा हुआ है। इस खजाने को निकाल कर हम पाकिस्तान के कर्जे में भी जल्द से जल्द कमी कर पाएंगे और इसके अलावा हम जल्द ही दुनिया के सबसे समृद्ध समाजों में अपनी गिनती करवा पाएंगे।"

बलूचिस्तान की रेको दिक खदान

इस इंटरव्यू के दौरान मुनीर ने मुख्य रूप से बलूचिस्तान में मौजूद रेको दिक खदान का जिक्र किया, जिसमें भरपूर मात्रा में सोना और तांबा के भंडार हैं। मुनीर ने कहा कि अगले साल से इस परियोजना से सालाना कम से कम दो अरब डॉलर का शुद्ध लाभ होगा, यह आंकड़ा साल-दर-साल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। गौरतलब है कि रेको दिक दुनिया की सबसे बड़े अविकसित तांबा और सोना भंडारों में से एक है। इस खदान में 12.3 मिलियन टन तांबा और 20.9 मिलियन औंस सोना मिलने का अनुमान है। हालांकि बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों ने पाकिस्तान की इस रेको दिक परियोजना का जमकर विरोध किया है। इसके बाद भी इस्लामाबाद को उम्मीद है कि इस खदान का उत्पादन जल्द शुरू हो जाएगा।

भुट्टो का तेल वाला खेल

आपको बता दें कि पाकिस्तान का रेयर अर्थ मेटल्स खोजने का यह फितूर नया नहीं है। साल 1976 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान और सिंध में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिलने की घोषणा की थी। पाकिस्तान के असली हालात छिपाने के लिए भुट्टो के बोतल में कच्चा तेल भरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे। यहां पर उन्होंने बोतल को दिखाते हुए कहा था कि 'पाकिस्तान को अब अपना तेल मिल गया है, हमें खाड़ी देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।' भुट्टो की इस घोषणा के कुछ दिनों के बाद पता चला कि यहां तेल की मात्रा काफी कम थी और यह घोषणा सिवाय राजनीतिक प्रतीकात्मकता के और कुछ नहीं थी।

अमेरिका और चीन से संतुलित संबंध रखने की उम्मीद: मुनीर

भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों का फायदा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को ही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर दो बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं और एक बार वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर भी कर चुके हैं। मुनीर का ट्रंप के साथ यह डिनर साफ तौर पर इशारा था कि पाकिस्तान की सत्ता पर कौन बैठा है।

इंटरव्यू के दौरान जब अमेरिका और चीन के बीच में पाकिस्तान की साझेदारी को लेकर सवाल उठाया गया तो मुनीर ने इसका जवाब दिया। पाक आर्मी चीफ ने कहा, "हम एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त का बलिदान नहीं देंगे।"

गौरतलब है कि चीन पहले से ही पाकिस्तान में सी-पैक समेंत तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चला रहा है। दूसरी तरफ अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ तेल खोजने और व्यापारिक समझौतों को बढ़ाने की घोषणा की है। अपनी जियो पॉलिटिकल लोकेशन की वजह से फायदे में रहे पाकिस्तान को यह मौका किसी लॉटरी की तरह लग रहा है।

