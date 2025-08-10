Pakistan Army Chief Asim Munir Nuclear Attack Threat on India Says If We are Drowning Will take Half World with Us डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को भी ले जाएंगे, अमेरिका से मुनीर की भारत पर परमाणु हमले की गीदड़भभकी, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Army Chief Asim Munir Nuclear Attack Threat on India Says If We are Drowning Will take Half World with Us

डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को भी ले जाएंगे, अमेरिका से मुनीर की भारत पर परमाणु हमले की गीदड़भभकी

भारत को परमाणु हमले की गीदड़भभकी देने के अलावा मुनीर ने डिनर के दौरान भारत द्वारा रद्द की गई सिंधु जल संधि पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के इस फैसले से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा हो सकता है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनSun, 10 Aug 2025 07:50 PM
share Share
Follow Us on
डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को भी ले जाएंगे, अमेरिका से मुनीर की भारत पर परमाणु हमले की गीदड़भभकी

ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह से मात खाए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परमाणु हमले की गीदड़भभकी दी है। अमेरिका की धरती से मुनीर ने कहा है कि यदि भारत के साथ भविष्य में युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। अमेरिका के टाम्पा शहर में बिजनेसमैन अदनान असद द्वारा आयोजित डिनर में मुनीर ने कहा, ''हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे।''

'द प्रिंट' ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मुनीर ने डिनर के दौरान भारत द्वारा रद्द की गई सिंधु जल संधि पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के इस फैसले से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा हो सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाता है और जब वह बनाएगा तो हम उसे 10 मिसाइल हमलों से तबाह कर देंगे।'' उन्होंने कहा, ''सिंधु नदी भारत के लोगों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। हमें मिसाइलों की कमी नहीं है।''

भारत के साथ चार दिनों तक चले संघर्ष के बाद मुनीर का यह दूसरा अमेरिकी दौरा है। पहली बार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस बार पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेताओं से मुलाकात की है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने वरिष्ठ राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ-साथ पाकिस्तानी प्रवासियों के साथ बातचीत की। इसके अलावा, टाम्पा में, मुनीर ने निवर्तमान अमेरिकी सेंट्रल कमान (सेंटकॉम) कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर द्वारा कमान संभालने के अवसर पर आयोजित कमान परिवर्तन समारोह में भाग लिया।

जून में, मुनीर अमेरिका की पांच दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर के भोजन में शामिल हुए। आमतौर पर इस तरह का सम्मान किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनप्रमुख को दिया जाता है। उस मुलाकात के अंत में ट्रंप ने तेल सौदे सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी। वहीं, अप्रैल में हुए पहलगाम हमले के बाद मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस अभियान के तहत भारत ने हवाई हमले करके पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इसके साथ ही, भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया था।

operation sindoor Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।