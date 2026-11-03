अब ईरान संग इस्लामिक नाटो को डराने चले आसिम मुनीर, मुस्लिम देशों को दिखा रहे हिन्दू-यहूदी एका का खौफ

यह चार देशों की बैठक मुनीर की तेहरान यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है। इस यात्रा के दौरान कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें पाक सेना प्रमुख मुनीर को रेज़ाई और अन्य ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करते देखा गया था।

पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत और हिन्दुओं के खिलाफ नफरत फैलाने से बाज आता नहीं दिख रहा। अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुस्लिम देशों के मन में भारत के खिलाफ खूब नफरती भाव भरने की कोशिश की। इस दौरान आसिम मुनीर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को हिन्दू-यहूदी एकता का खौफ दिखाते नजर आए। दरअसल, मुनीर ने तुर्की, ईरान और सऊदी अरब के साथ एक बैठक में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू-यहूदी एकजुटता की बात कहकर पूरे इस्लामिक देशों को डराने की चाल चली है।

ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेज़ाई ने दावा किया है कि 26 अक्टूबर को तेहरान में चार देशों (ईरान, पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी अरब) की सुरक्षा बैठक के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं और यहूदियों के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर चेतावनी दी है। ये दावा करते हुए रेज़ाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मुनीर और तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन के बारे में बात करते हुए भारत-इजरायल संबंधों को पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं।

बैठक में कौन-कौन थे शामिल? लाहौर के समाचार चैनल '24 न्यूज़ एचडी' ने ईरानी सरकारी प्रसारक 'आईआरआईबी' (IRIB) को दिए गए मोहसेन रेज़ाई के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए बताया कि मुनीर ने मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं और यहूदियों के बढ़ते संबंधों पर चिंता जताई है। इजरायल और अमेरिका से जुड़े तनाव के बीच, 26 अक्टूबर को चारों देशों की बैठक हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान की ओर से सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की की ओर से इब्राहिम कालिन, सऊदी अरब की ओर से रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान और ईरान की ओर से सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने हिस्सा लिया था।

तेहरान यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई ये बैठक यह चार देशों की बैठक मुनीर की तेहरान यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है। इस यात्रा के दौरान कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें पाक सेना प्रमुख मुनीर को रेज़ाई और अन्य ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करते देखा गया था। 20 अक्टूबर को 'अल अरबिया' द्वारा जारी फुटेज में, मुनीर का स्वागत करते समय रेज़ाई काफी गंभीर और खामोश नज़र आए। कई पाकिस्तानी विशेषज्ञों के साथ-साथ पत्रकार नजम सेठी ने भी कहा है कि हिंदुओं और यहूदियों को लेकर की गई टिप्पणी के पीछे मुनीर ही थे। अपने यूट्यूब चैनल पर रेज़ाई के बयान का जिक्र करते हुए सेठी ने कहा कि मुनीर ने चेतावनी दी थी कि हिंदुओं और यहूदियों के बीच का गठबंधन एक "बड़ा खतरा" है और उन्होंने "मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ एक भू-राजनीतिक एकजुटता" की बात कही थी।