अब ईरान संग इस्लामिक नाटो को डराने चले आसिम मुनीर, मुस्लिम देशों को दिखा रहे हिन्दू-यहूदी एका का खौफ
यह चार देशों की बैठक मुनीर की तेहरान यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है। इस यात्रा के दौरान कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें पाक सेना प्रमुख मुनीर को रेज़ाई और अन्य ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करते देखा गया था।
पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत और हिन्दुओं के खिलाफ नफरत फैलाने से बाज आता नहीं दिख रहा। अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर मुस्लिम देशों के मन में भारत के खिलाफ खूब नफरती भाव भरने की कोशिश की। इस दौरान आसिम मुनीर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को हिन्दू-यहूदी एकता का खौफ दिखाते नजर आए। दरअसल, मुनीर ने तुर्की, ईरान और सऊदी अरब के साथ एक बैठक में मुसलमानों के खिलाफ हिंदू-यहूदी एकजुटता की बात कहकर पूरे इस्लामिक देशों को डराने की चाल चली है।
ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेज़ाई ने दावा किया है कि 26 अक्टूबर को तेहरान में चार देशों (ईरान, पाकिस्तान, तुर्किए और सऊदी अरब) की सुरक्षा बैठक के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं और यहूदियों के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर चेतावनी दी है। ये दावा करते हुए रेज़ाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मुनीर और तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन के बारे में बात करते हुए भारत-इजरायल संबंधों को पाकिस्तान और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं।
बैठक में कौन-कौन थे शामिल?
लाहौर के समाचार चैनल '24 न्यूज़ एचडी' ने ईरानी सरकारी प्रसारक 'आईआरआईबी' (IRIB) को दिए गए मोहसेन रेज़ाई के एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए बताया कि मुनीर ने मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं और यहूदियों के बढ़ते संबंधों पर चिंता जताई है। इजरायल और अमेरिका से जुड़े तनाव के बीच, 26 अक्टूबर को चारों देशों की बैठक हुई थी। इस बैठक में पाकिस्तान की ओर से सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तुर्की की ओर से इब्राहिम कालिन, सऊदी अरब की ओर से रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान और ईरान की ओर से सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने हिस्सा लिया था।
तेहरान यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई ये बैठक
यह चार देशों की बैठक मुनीर की तेहरान यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है। इस यात्रा के दौरान कुछ वीडियो सामने आए थे, जिनमें पाक सेना प्रमुख मुनीर को रेज़ाई और अन्य ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत करते देखा गया था। 20 अक्टूबर को 'अल अरबिया' द्वारा जारी फुटेज में, मुनीर का स्वागत करते समय रेज़ाई काफी गंभीर और खामोश नज़र आए। कई पाकिस्तानी विशेषज्ञों के साथ-साथ पत्रकार नजम सेठी ने भी कहा है कि हिंदुओं और यहूदियों को लेकर की गई टिप्पणी के पीछे मुनीर ही थे। अपने यूट्यूब चैनल पर रेज़ाई के बयान का जिक्र करते हुए सेठी ने कहा कि मुनीर ने चेतावनी दी थी कि हिंदुओं और यहूदियों के बीच का गठबंधन एक "बड़ा खतरा" है और उन्होंने "मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ एक भू-राजनीतिक एकजुटता" की बात कही थी।
पहलगाम हमले से पहले भी उगला था जहर
ईरानी दूतावास के अनुसार, 26 अक्टूबर की बैठक से कुछ दिन पहले, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मोहसेन रेज़ाई के साथ फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा की। बता दें कि मुनीर ने कई बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेदों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों समुदाय मूल रूप से एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अप्रैल 2025 में भी पाकिस्तान समर्थित पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले, उन्होंने यह बयान दिया था कि हिंदू और मुसलमान अपने धर्म, रीति-रिवाजों, परंपराओं, विचारों और महत्वाकांक्षाओं के मामले में एक-दूसरे से अलग हैं। उन्होंने 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' (टू-नेशन थ्योरी) का भी जिक्र किया था। इसलिए, रेजाई द्वारा मुनीर के हवाले से कही गई हालिया बातें, भले ही उनकी पुष्टि न हुई हो, लेकिन उनके पहले के बयानों से मेल खाती हैं। इस बार उन्होंने इसमें यहूदियों को भी शामिल कर लिया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।