फटेहाली में भी नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, युद्ध की गीदड़भभकी के बाद अब उठाया ये कदम
संक्षेप: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीते कुछ दिनों से मानों भड़काऊ भाषण देने का जिम्मा उठा रखा हो। बीते मई महीने में भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की गीदड़भभकीयां रुक नहीं रही हैं।
पाकिस्तान की कंगाली की हालत किसी से छिपी नहीं है। हालांकि इस तंगहाली में भी कर्ज तले डूबे पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में देश की सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की सुरक्षा बनाए रखने के लिए 50 अरब पाकिस्तानी रुपए (पीकेआर) के रक्षा अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। इससे पहले जून में सरकार ने 2025-26 के लिए रक्षा बजट के रूप में 2,550 अरब पीकेआर आवंटित किए थे।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया है कि यह फैसला मंगलवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) की बैठक में लिया गया। अखबार के मुताबिक वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब की अध्यक्षता में हुई ईसीसी की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, खाद्य सुरक्षा और पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया।
खबर के मुताबिक कुल राशि में से 39 अरब पीकेआर थलसेना को और लगभग 11 अरब पीकेआर नौसेना को आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया, ‘‘ईसीसी ने रक्षा प्रभाग की ओर से संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत अनुपूरक मांग को मंजूरी दे दी है, जिसमें अलग-अलग रक्षा सेवा परियोजनाओं के लिए 50 अरब पीकेआर अनुदान का अनुरोध किया गया था।’’
ईसीसी ने विशेष सुरक्षा प्रभाग दक्षिण के लिए 19 अरब पीकेआर की मंजूरी दी, जो एक साल पहले की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। मंजूर अनुपूरक रक्षा बजट में दो अरब पीकेआर की राशि अफगानिस्तान और ईरान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने के लिए आवंटित की गई है। ईसीसी ने नौसेना के दो ठिकानों के उन्नयन के लिए 11 अरब पीकेआर की मंजूरी भी दी।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।