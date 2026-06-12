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पाकिस्तान अपना रक्षा बजट बढ़ाने की फिराक में, 3000 अरब रुपये का टारगेट; क्या है मंसूबा

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बजट पेश किए जाने से पहले पाकिस्तान की आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में गहरा गतिरोध देखने को मिला। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल (NEC) की बैठक तीसरी बार टाल दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच सहमति नहीं बन पाई।

पाकिस्तान अपना रक्षा बजट बढ़ाने की फिराक में, 3000 अरब रुपये का टारगेट; क्या है मंसूबा

पाकिस्तान अपना वार्षिक बजट पेश करने वाला है। इसमें रक्षा व्यय लगभग 3000 अरब पाकिस्तानी रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 20-25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के दबाव के कारण इसे मात्र 6.6 प्रतिशत तक सीमित रखा जा रहा है। पिछले साल रक्षा बजट 2550 अरब रुपये के आसपास था। यह बढ़ोत्तरी काफी मायने रखती है। साथ ही, आर्थिक चुनौतियों के बीच सैन्य प्राथमिकताओं को बनाए रखने का संकेत देती है।

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बजट पेश करने से पहले पाकिस्तान में आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में गतिरोध देखा गया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल (NEC) की बैठक तीसरी बार स्थगित कर दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच सहमति नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विकास बजट और आर्थिक लक्ष्यों को मंजूरी देनी थी, लेकिन खर्च की प्राथमिकताओं, राजस्व बंटवारे और कटौती पर मतभेद बने रहे।

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पाकिस्तान पर आईएमएफ का दबाव भी कर रहा काम

IMF पाकिस्तान पर खर्च सख्त करने और टैक्स बेस बढ़ाने के लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव बना रहा है, जबकि प्रांत अपने हिस्से में कटौती का विरोध कर रहे हैं। सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर रक्षा बजट को सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और अफगानिस्तान के साथ जारी तनाव और आंतरिक सुरक्षा जरूरतों के कारण सैन्य मांगें मजबूत हैं। बजट में घोषित धन के अलावा वर्ष के दौरान अतिरिक्त फंड भी मिल सकते हैं। ऐसा करने से विकास कार्यों के फंड पर असर पड़ सकता है।

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IMF ने संघीय राजस्व को 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 17.14 ट्रिलियन PKR तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह बजट पाकिस्तान की आर्थिक तनाव और सैन्य प्राथमिकताओं के बीच संतुलन का प्रतीक होगा। मुद्रास्फीति, घटती सेवाओं और जन दबाव के बीच सरकार को IMF शर्तों, प्रांतीय प्रतिरोध और रक्षा मांगों के बीच जुगलबंदी करनी पड़ रही है। रक्षा आवंटन पर नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह दिखाएगा कि इस्लामाबाद आर्थिक दबावों के बावजूद सुरक्षा को कितना महत्व दे रहा है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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