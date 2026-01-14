NSA अजीत डोभाल के एक बयान से पाकिस्तान को लग गई मिर्ची, क्या बोला?

संक्षेप: अजीत डोभाल के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। उसने कहा है कि ऐसी बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। डोभाल ने कहा था कि हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है और हमें इस देश को फिर वहां पहुंचाना है, जहां एक महान भारत का निर्माण कर सकें।

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के एक बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। उसने डोभाल के बयान की निंदा की है। डोभाल ने हाल ही में भारतीयों से हमारे इतिहास का बदला लेने और एक मजबूत राष्ट्र बनाने का आग्रह किया था। डोभाल ने नई दिल्ली में युवाओं को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की थीं और उनसे भारत के पिछले संघर्षों से ताकत लेने और देश की सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में शक्ति बढ़ाने के लिए बदले का इस्तेमाल करने का आह्वान किया था।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इन टिप्पणियों को 'छिपे हुए नफरत फैलाने वालों की तरफ से आने वाली कोई हैरानी वाली बात नहीं' बताया, और कहा कि ऐसी बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान से साफ हो गया है कि डोभाल के बयान से पाकिस्तान बौखला गया है और ऊल-जुलूल बातों पर उतर आया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शनिवार को कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर मजबूत नहीं करनी है, बल्कि आर्थिक और तकनीकी तौर पर भी देश को इतना मजबूत बनाना है कि हमलों और पराधीनता के अपने इतिहास का प्रतिशोध ले सकें। 'विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद’ के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में डोभाल ने स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्षों, भारत की सभ्यता पर हुए हमलों और मजबूत नेतृत्व के महत्व का जिक्र किया।