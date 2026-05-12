पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच अब डिफेंस डील की तैयारी, ढाका पहुंचा पाक डेलिगेशन; समझौते में क्या-क्या?

2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के समय से पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं। कई मौकों पर मुहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए थे और पाकिस्तानी अधिकारियों की ढाका में मेहमानवाजी हुई थी।

भारत के दो पड़ोसी देशों के बीच रक्षा समझौता तय होने की खबरें सामने आई हैं। ये देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ी हैं और अब दोनों के बीच डिफेंस डील की तैयारी चल रही है। सोमवार को पाकिस्तानी वायुसेना (PAF) का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच वायुसेना पायलटों की ट्रेनिंग सहित दूसरे कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में एक शीर्ष सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया कि पाकिस्तान वायुसेना का यह सात सदस्यीय दल बांग्लादेश वायुसेना (BAF) के साथ पहली बार 'एयर स्टाफ टॉक्स' आयोजित करेगा। बैठक के केंद्र में हवाई सहयोग, ट्रेनिंग प्रोग्राम और दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। जानकारी के मुताबिक समझौतों के तहत बांग्लादेशी पायलटों और टेक्नीशियन को पाकिस्तान में एडवांस्ड ट्रेनिंग दिए जाने की योजना है।

JF-17 फाइटर जेट्स खरीदेगा बांग्लादेश? बैठक में JF-17 थंडर फाइटर जेट्स भी पर भी चर्चा हो सकती है। इस साल जनवरी में इस्लामाबाद में हुई एक बैठक के दौरान बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने इन विमानों को खरीदने में रुचि दिखाई थी। अब इस दौरे से इस डील को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि JF-17 थंडर एक हल्का और सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे चीन और पाकिस्तान (PAC) ने मिलकर बनाया है।