हफ्तेभर की जंग और दर्जनों मौत के बाद सहमे पाकिस्तान-अफगानिस्तान, 48 घंटे का युद्धविराम

संक्षेप: रॉयटर्स के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बुधवार शाम 6 बजे से 48 घंटे के अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हुए हैं। यह घोषणा दोनों तरफ से दर्जनों लोगों और सैनिकों की मौत के बाद हुई है।

पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान शासन के बीच पिछले करीब एक हफ्ते से जारी जंग के बाद अब दोनों ही देश 48 घंटे के युद्धविराम पर राजी हो गए हैं। रॉयटर्स के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बुधवार शाम 6 बजे से 48 घंटे के अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हुए हैं। यह घोषणा दोनों तरफ से दर्जनों लोगों और सैनिकों की मौत के बाद हुई है। पाक के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस युद्धविराम का मकसद शत्रुता कम करना, शांति बहाली करना और आपसी बातचीत का रास्ता खोलना है।

यह अल्पकालिक और छोटा युद्धविराम का फैसला दोनों तरफ से नागरिकों की मौत और घायलों की बढ़ती संख्या, सीमा चौकियों पर तबाही और डूरंड रेखा पर बिगड़ती स्थिति के बीच हुआ है, जहाँ पिछले हफ़्ते से दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी होती आ रही है। बुधवार को भी दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त जंग हुई, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है।

दोनों तरफ से दावे पर दावे पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले के रिहायशी इलाकों में खूब कहर बरपाया, जिसमें दर्जनों अफगान नागरिक और सैनिकों के मरने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तालिबान ने भी दावा किया है कि उसके हमले में दर्जन भर पाक नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान की प्रमुख चौकियों और ठिकानों पर कब्जा करने का भी दावा किया है।

हथियार और टैंक जब्त कर लिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानियों के हथियार और टैंक जब्त कर लिए हैं। तालिबान का दावा है कि अफगानी बलों ने पाकिस्तानियों के कई चौकियों को नष्ट कर दिया है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने हमले के लिए एयरबोर्न हथियारों का भी इस्तेमाल किया है।

पाकिस्तान ने रातभर चलाया अभियान दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने कहा कि उसने रात भर चले सैन्य अभियानों में 'दर्जनों अफ़ग़ान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों' को मार गिराया है, जो हाल के वर्षों में दोनों पड़ोसियों के बीच हुई सबसे घातक हिंसा को दर्शाता है। पाक ने यह भी कहा कि उसने अफगान टैंकों और सैन्य चौकियों को भी तबाह कर दिया है।