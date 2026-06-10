अफगानिस्तान में घुसे पाकिस्तान के लड़ाकू विमान! बच्चों समेत 13 लोगों को मार डाला, भड़का तालिबान
pakistan airstrikes afghanistan latest News: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ताजा एयरस्ट्राइक की है। अफगान अधिकारियों के मुताबिक इस हवाई हमले में बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य घायल हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
pakistan airstrikes afghanistan latest News: ईरान-अमेरिका की जंग में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने उनके देश को निशाना बनाते हुए ताजा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।
13 लोगों की मौत
सबसे दुखद बात यह है कि पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का शिकार मासूम बच्चे भी हुए हैं। अफगान अधिकारियों के आधिकारिक बयान के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए इस ताजा हवाई हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। इस एयरस्ट्राइक की चपेट में आने से 14 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचा है।
तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इन हवाई हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि हमले अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों को निशाना बनाकर किए गए। उन्होंने बताया कि इन हमलों में 11 बच्चों, एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। पाकिस्तान की ओर से इन हमलों की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
वहीं पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों से अफगानिस्तान भड़क गया है। अफगान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने सीमावर्ती प्रांतों पर हमला करके बच्चों समेत आम नागरिकों की हत्या की है और "युद्ध अपराध" किया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के हमले में मारे गए लोगों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- युद्ध अपराध: कल रात, पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन किया और कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में आम लोगों के घरों पर बमबारी की। इन हमलों के कारण, 11 बच्चे, एक महिला और एक बुज़ुर्ग आदमी मारे गए, जबकि 14 अन्य महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। हम इस मानवीय अपराध और हमले की कड़ी निंदा करते हैं।
फरवरी के अंत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई महीनों से घातक संघर्ष जारी है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। यह संघर्ष तब और बढ़ गया था जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के भीतर जवाबी सीमा-पार हमला किया था। यह हमला पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर किए गए हवाई हमलों के प्रतिशोध में किया गया था।
पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान ऐसे चरमपंथियों को शरण देता है, जो पाकिस्तान के भीतर घातक हमले करते हैं। इनमें विशेष रूप से पाकिस्तान तालिबान शामिल है, जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) कहा जाता है। हालांकि, काबुल पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज करता रहा है।
टीटीपी अफगान तालिबान से अलग संगठन है, लेकिन उसका सहयोगी माना जाता है। अफगान तालिबान 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की अव्यवस्थित तरीके से वापसी के दौरान सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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