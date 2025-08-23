Pakistan again pleaded for talks with India, Foreign Minister Dar also spoke on ceasefire भारत के साथ वार्ता के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाक, संघर्षविराम पर भी बोले विदेश मंत्री डार, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan again pleaded for talks with India, Foreign Minister Dar also spoke on ceasefire

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:12 AM
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में कहा है कि उनका देश भारत के साथ कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए डार ने कहा, "बातचीत जब भी होगी, सिर्फ कश्मीर पर नहीं, बल्कि सभी मुद्दों पर होगी।"

दूसरी ओर, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। डार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत के साथ बातचीत किसी एक मुद्दे पर नहीं होगी।

डार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने किसी मध्यस्थता का अनुरोध नहीं किया था, बल्कि उसे एक तटस्थ जगह पर मिलने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने कहा, "हमें एक तटस्थ जगह पर बैठने के लिए कहा गया था और मैंने कहा कि अगर ऐसा है, तो हम मिलने को तैयार हैं।"

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अमेरिका से भारत के साथ संघर्ष विराम के लिए फोन आया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका को बताया कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता है। डार ने कह, "मुझे अमेरिका से संघर्ष विराम के लिए फोन आया था। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता।"

यह बयान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद आया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद, भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे।

भारतीय कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। इसके जवाब में, भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर करारा पलटवार किया।

चार दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करने की सहमति बनी। डार ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष विराम समझौता अभी भी जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।

