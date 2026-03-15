पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर फिर एयरस्ट्राइक, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना; तालिबान क्या बोला?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और गोलीबारी जारी है। इसी बीच रविवार को पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और गोलीबारी जारी है। इसी बीच रविवार को पाकिस्तानी सेना ने दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, इन हमलों में कंधार में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा से जुड़ी तकनीकी सहायता अवसंरचना और उपकरण भंडारण सुविधा को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, एक अन्य हमले में कंधार स्थित एक सुरंग को निशाना बनाया गया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान (TTP) द्वारा किया जा रहा था। पाकिस्तान टीटीपी को हाल के कई हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, अफगानिस्तान की ओर से बाजौर जिले के पास सीमा पर गोलाबारी में एक घर को नुकसान पहुंचा, जिसमें चार लोग मारे गए और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
वहीं, कंधार के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने शहर के ऊपर जेट विमानों को उड़ते देखा और रात भर विस्फोटों की आवाजें सुनीं। एक अन्य ने कहा कि सैन्य विमान पहाड़ के ऊपर से गुजरे जहां एक सैन्य अड्डा है, उसके बाद बड़ा धमाका हुआ और आग की लपटें दिखीं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि कंधार में एक नशामुक्ति केंद्र और एक खाली कंटेनर को मामूली नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पाकिस्तानी दावों को खारिज करते हुए कहा कि निशाना बनाई गई जगहें इन स्थानों से काफी दूर हैं।
इससे पहले शनिवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान द्वारा किए गए कथित ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया, जिनमें इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने अफगान तालिबान पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए 'लाल रेखा पार' होने की बात कही और सख्त जवाबी कार्रवाई का वादा किया।
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने से अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान तेज किया है, जिसमें टीटीपी जैसे चरमपंथी समूहों को निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान सरकार ने किसी भी उग्रवाद में संलिप्तता से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने 26 फरवरी से शुरू हुई हिंसा में अफगानिस्तान में कम से कम 75 नागरिकों की मौत और 193 के घायल होने की रिपोर्ट की है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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