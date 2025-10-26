Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Afraid of Indian War Exercise took Action from Lahore to Karachi
भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से घबराया पाकिस्तान, लाहौर से कराची तक लिया ऐक्शन

भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से घबराया पाकिस्तान, लाहौर से कराची तक लिया ऐक्शन

संक्षेप: पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 28 अक्टूबर से कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन के कुछ रूट में बदलाव की घोषणा की है। बता दें कि भारत पाकिस्तानी बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है।

Sun, 26 Oct 2025 10:28 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
share Share
Follow Us on

India Pakistan News: भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान से लगती सीमा के पास युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू करने जा रही है। 30 अक्टूबर से दस नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान घबरा गया है और लाहौर से कराची तक ऐक्शन में है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 28 अक्टूबर से कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन के कुछ रूट में बदलाव की घोषणा की है। हालांकि, इसके पीछे उसने वजह एयर ट्रैफिक की लगातार सुरक्षा और असरदार मैनेजमेंट करना बताया है।

PAA ने कहा कि ये बदलाव मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2025 को सुबह 5:01 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम (PKT) से लागू होंगे और बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025 को सुबह 9 बजे PKT तक लागू रहेंगे। इसको लेकर पीएए की तरफ से एक नोटम भी जारी किया गया है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफ़िशियल बयान नहीं आया है, लेकिन एक सोर्स ने कहा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने यह कदम इस हफ्ते बॉर्डर पर भारत की ट्राई सीरीज एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर मिलिट्री एक्सरसाइज/हथियारों के टेस्ट की उम्मीद में उठाया है।

हालांकि, पीएए ने इसे एक रूटीन सेफ्टी मामला बताया है। उसने कहा कहा, “यह एक रूटीन ऑपरेशनल सेफ्टी मामला है। यह कदम ‘ऑपरेशनल कारणों’ से लागू किया जा रहा है ताकि एयर ट्रैफिक की लगातार सेफ्टी और असरदार मैनेजमेंट पक्के हो सके।” जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद से ही पाकिस्तान ने कई बार भारतीय एयरलाइनों के अपने एयरस्पेस से फ्लाइट पर बैन लगाया हुआ है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने भारत में रजिस्टर्ड हवाई जहाजों की फ्लाइट्स के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर रखा है।

क्या है भारत का युद्धाभ्यास त्रिशूल

बता दें कि भारत ने अपनी सालाना ट्राई-सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज त्रिशूल की शुरुआत करने जा रहा है। इसमें तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल होंगी। त्रिशूल युद्धाभ्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सर क्रीक इलाके के पास पाकिस्तान की मिलिट्री बिल्डअप को लेकर दी गई चेतावनी के कुछ दिन बाद हो रही है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक सेक्टर में कोई हरकत करने की हिम्मत की, तो जवाब इतना कड़ा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। इस युद्धाभ्यास को लेकर भारत ने एक नोटम (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया है जिसमें सभी विमानों को 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के एयरस्पेस से बचने का निर्देश दिया गया है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
India Pakistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।