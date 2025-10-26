भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से घबराया पाकिस्तान, लाहौर से कराची तक लिया ऐक्शन

संक्षेप: पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 28 अक्टूबर से कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन के कुछ रूट में बदलाव की घोषणा की है। बता दें कि भारत पाकिस्तानी बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है।

India Pakistan News: भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान से लगती सीमा के पास युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू करने जा रही है। 30 अक्टूबर से दस नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान घबरा गया है और लाहौर से कराची तक ऐक्शन में है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 28 अक्टूबर से कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन के कुछ रूट में बदलाव की घोषणा की है। हालांकि, इसके पीछे उसने वजह एयर ट्रैफिक की लगातार सुरक्षा और असरदार मैनेजमेंट करना बताया है।

PAA ने कहा कि ये बदलाव मंगलवार, 28 अक्टूबर, 2025 को सुबह 5:01 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम (PKT) से लागू होंगे और बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025 को सुबह 9 बजे PKT तक लागू रहेंगे। इसको लेकर पीएए की तरफ से एक नोटम भी जारी किया गया है। हालांकि इस बारे में कोई ऑफ़िशियल बयान नहीं आया है, लेकिन एक सोर्स ने कहा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (PAA) ने यह कदम इस हफ्ते बॉर्डर पर भारत की ट्राई सीरीज एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर मिलिट्री एक्सरसाइज/हथियारों के टेस्ट की उम्मीद में उठाया है।

हालांकि, पीएए ने इसे एक रूटीन सेफ्टी मामला बताया है। उसने कहा कहा, “यह एक रूटीन ऑपरेशनल सेफ्टी मामला है। यह कदम ‘ऑपरेशनल कारणों’ से लागू किया जा रहा है ताकि एयर ट्रैफिक की लगातार सेफ्टी और असरदार मैनेजमेंट पक्के हो सके।” जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद से ही पाकिस्तान ने कई बार भारतीय एयरलाइनों के अपने एयरस्पेस से फ्लाइट पर बैन लगाया हुआ है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने भारत में रजिस्टर्ड हवाई जहाजों की फ्लाइट्स के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर रखा है।