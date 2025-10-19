Hindustan Hindi News
पाकिस्तानी सेना को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ देंगे, तालिबान ने दे दी खुली चेतावनी

पाकिस्तानी सेना को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ देंगे, तालिबान ने दे दी खुली चेतावनी

संक्षेप: पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते तालिबानी मंत्री ओमारी ने कहा कि अगर अफगानिस्तान और लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित कर दिया तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें भारतीय बॉर्डर तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी।

Sun, 19 Oct 2025 01:21 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, काबुल
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके सीजफायर का उल्लंघन किया, जिससे तालिबान भड़क गया। इस हमले में दस लोगों की जान चली गई, जिसमें उभरते हुए क्रिकेटर्स भी शामिल थे। पाकिस्तान के इस हमले के बाद तालिबान ने उसे सख्त चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ के देश को धमकी देते हुए अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री में डिप्टी मंत्री और तालिबान नेता मौलवी मुहम्मद नबी ओमारी ने कहा कि हमले की कोशिश हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के बॉर्डर तक खदेड़ दिया जाएगा।

पाकिस्तानी सेना को चेतावनी देते ओमारी ने कहा, ''अगर अफगानिस्तान और लोगों ने धार्मिक आदेश से हमलावर घोषित कर दिया तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें भारतीय बॉर्डर तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी।'' पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात पर भी उन्होंने निशाना साधा। तालिबानी मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना सबकुछ दूसरों की इच्छा के हिसाब से ही करती है और हाल ही में सबने शहबाज शरीफ को ट्रंप की चापलूसी करते हुए भी देखा ही होगा।''

इस बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोहा में बातचीत में तुरंत सीजफाययर पर राजी हो गए। हालांकि, यह वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान अपने इस समझौते को कितना मानता है, क्योंकि पिछले दिनों सीजफायर होने के बाद भी उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। एक हफ्ते से ज्यादा समय से, दक्षिण एशियाई पड़ोसी बॉर्डर पर खूनी झड़पों में लगे हुए हैं, जोकि साल 2021 में तालिबान सरकार की वापसी के बाद से यह उनकी सबसे बुरी लड़ाई है।

दोहा में शांति बातचीत के बाद, कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह कहा कि दोनों पक्ष तुरंत सीजफायर और दोनों देशों के बीच पक्की शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए सिस्टम बनाने पर राजी हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि वे सीजफायर पक्का करने के लिए आने वाले दिनों में फॉलो-अप मीटिंग करने पर भी राजी हुए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कन्फर्म किया कि सीजफायर एग्रीमेंट हो गया है और कहा कि दोनों पक्ष 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फिर मिलेंगे।

