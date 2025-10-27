कम नहीं हुआ तनाव, अफगान सीमा पर मारे गए 5 पाकिस्तानी सैनिक; आतंकियों से झड़प का दावा

संक्षेप: इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरे चरण की शांति वार्ता के बीच भी अभी तनाव कम नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को सीमा पर 25 आतंकियों को मारने का दावा किया है। वहीं उसके पांच सैनिक भी मारे गए हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इंस्तांबुल में चल रही वार्ता के बीच भी सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक रविवार को डूरंड लाइन पर पांच पाकिस्तानी सैनिक और 25 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि आतंकी अफघानिस्तान से पाकिस्तान के कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में घुसने कीकोशिश कर रहे थे।

पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इस तरह से सीमा पार से घुसपैठ और हमलों की साजिश से लगता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आतंकवाद के प्रति गंभीर नहीं है। अफगानिस्तान की सरकार ने अपनी जमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए ना होने देने का वादा किया था। हालांकि वह वह अपने वादे पर खरा नहीं उतर रहा है।

बता दें कि कतर की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीजफायर जरूर हो गया था लेकिन दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शनिवार को ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान इंस्तांबुल में किसी समझौते तक नहीं पहूंचता है तो पाकिस्तान खुले युद्ध के लिए तैयार है। इसपर तालिबान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

तालिबान का कहना है कि वह किसी भी तरह के आतंकी संगठन को पनाह नहीं देता है। इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की जो कि उसकी संप्रभुता पर हमला था। बता दें कि दोहा में पहले चरण की वार्ता के बाद अब दोनों देशों के प्रतिनिधि इंस्तांबुल में वार्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान की दूसरी एयरस्ट्राइक में कई अफगान नागरिकों की जान चली गई थी जिनमें तीन क्रिकेटर भी शामिल थे। दुनियाभर में पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा की गई थी।