झुकने को तैयार नहीं हुआ तालिबान, पाक को माननी पड़ी युद्धविराम की बात; तुर्की में हुई डील

पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने गुरुवार को तुर्की की मेजबानी में हुई शांति वार्ताओं के दौरान युद्धविराम बनाए रखने पर सहमति जताई। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय इस्तांबुल में हुई चर्चाओं के बाद लिया गया, जो 25 से 30 अक्तूबर के बीच चलीं। इन वार्ताओं में तुर्की और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

दोनों देशों के बीच यह सहमति ऐसे समय पर बनी है जब हाल के हफ्तों में सीमा पर हिंसक झड़पों ने दशकों में सबसे गंभीर सैन्य टकराव का रूप ले लिया था। इस महीने की शुरुआत में हुई इन झड़पों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए, जिनका जवाब अफगान बलों ने गोलाबारी से दिया। इसके बाद व्यापार और ट्रांजिट के लिए अहम सीमाई रास्ते भी बंद कर दिए गए थे।

तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के बीच 25 से 30 अक्तूबर तक इस्तांबुल में हुई बैठकों का उद्देश्य 18-19 अक्तूबर को दोहा में हुए युद्धविराम समझौते को मजबूत करना था। सभी पक्षों ने युद्धविराम जारी रखने पर सहमति जताई है।'

मंत्रालय ने बताया कि युद्धविराम की निगरानी और क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा के लिए अगली बैठक 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगी। बयान में कहा गया कि तुर्की और कतर दोनों देश 'अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति और स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने को तैयार हैं।'

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी गुरुवार आधी रात को इस्तांबुल से एक अलग बयान जारी कर वार्ताओं के सफल समापन की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 'आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप पर आधारित अच्छे संबंध' चाहता है।

बता दें कि इससे पहले तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हो रही शांति वार्ता नाटकीय ढंग से फेल हो गई थी। चार दिनों तक चली इस बातचीत के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मेजर जनरल शहाब असलम ने तालिबान नेताओं को खुलेआम अपशब्द कहे। जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर अफगान सरजमीं पर हमला किया गया, तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। जब तालिबान ने झुकने से इनकार कर दिया तब जाकर पाक समझौते के लिए माना।

इस महीने की शुरुआत में काबुल में हुए धमाकों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। अफगान सरकार ने इन धमाकों के लिए पाकिस्तान के हवाई हमलों को जिम्मेदार ठहराया था। अफगानिस्तान के अधिकारियों का दावा है कि उनकी जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान की सेना ने 23 सैनिकों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि उसके हमले केवल आतंकवादी ठिकानों पर केंद्रित थे जो अफगानिस्तान की जमीन से संचालित हो रहे थे।

इन बढ़ते तनावों के बीच क़तर ने तत्काल आपात वार्ता बुलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 19 अक्तूबर को अस्थायी युद्धविराम हुआ। इसके बाद चार दिनों तक इस्तांबुल में चली चर्चाएं मंगलवार को बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गई थीं, लेकिन तुर्की और कतर के राजनयिक प्रयासों के बाद गुरुवार को दोनों पक्ष फिर से वार्ता की मेज पर लौटे और समझौते पर पहुंचे।