पाक ने फिर की अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक, एयरलाइन की डिपो को बनाया निशाना; भड़का तालिबान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 'खुली जंग' का ऐलान। डूरंड लाइन पर पाकिस्तानी हवाई हमलों और गोलाबारी से भारी तबाही, तालिबान का पलटवार। भारत ने नागरिक मौतों की कड़ी निंदा की है। पढ़ें पूरी खबर।
हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच लगातार हवाई हमलों और गोलाबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन 'काम एयर' के ईंधन डिपो को निशाना बनाया है।
मुजाहिद ने 'X' पर बताया कि यह कंपनी घरेलू एयरलाइंस के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र (UN) के विमानों को भी ईंधन मुहैया कराती है। उन्होंने पाकिस्तान पर इससे पहले हाजी खान जादा नामक एक स्थानीय व्यापारी के ईंधन भंडारण पर भी हमला करने का आरोप लगाया।
नागरिकों की मौत
'टोलो न्यूज' के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने डूरंड लाइन के पास खोस्त प्रांत के अलीशेर-तेरेजई जिले में तोपखाने से भारी गोलाबारी की है। इस गोलाबारी की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
'खुली जंग' का ऐलान और जवाबी कार्रवाई
फरवरी महीने में दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें काफी तेज हो गई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई अन्य शहरों पर हवाई हमले किए हैं। 27 फरवरी को हुए हमलों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे खुली जंग करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना अब छलक चुका है। उन्होंने तालिबान पर वैश्विक आतंकवादियों को पनाह देने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
अफगानिस्तान का पलटवार
इसके जवाब में अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 26 फरवरी को डूरंड लाइन पर की गई उनकी जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी और ऐतिहासिक डूरंड लाइन विवाद के कारण दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं।
पाकिस्तान की मुख्य मांग है कि अफगान तालिबान 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) जैसे सशस्त्र समूहों पर लगाम लगाए, जो कथित तौर पर अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक, 2007 में बना TTP अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन दोनों के बीच गहरे वैचारिक, सामाजिक और भाषाई संबंध हैं।
हाल के वर्षों में TTP और 'बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी' (BLA) ने पाकिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
भारत ने अफगान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए इन हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने विशेष रूप से पवित्र रमजान के महीने में महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों के मारे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही, भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराया है।
