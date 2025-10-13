Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Afghanistan Clash put China in tension giving advice to maintain peace

दोस्तों की लड़ाई ने बढ़ाई चीन की चिंता, टेंशन के बीच पाकिस्तान-अफगानिस्तान को क्या सलाह

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर झड़पों ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। अब चीन दोनों को सलाह देने में जुट गया है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संयम के साथ बातचीत से आपसी मुद्दों को सुलझाना चाहिए।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगMon, 13 Oct 2025 07:26 PM
share Share
Follow Us on
दोस्तों की लड़ाई ने बढ़ाई चीन की चिंता, टेंशन के बीच पाकिस्तान-अफगानिस्तान को क्या सलाह

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर झड़पों ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। अब चीन दोनों को सलाह देने में जुट गया है। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संयम के साथ बातचीत से आपसी मुद्दों को सुलझाना चाहिए। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर झड़प में कई सैनिकों की मौत हुई है। वहीं, अभी भी दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं।

चीन ने जताई गहरी चिंता
चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हुई झड़पों में दर्जनों सैनिकों की मौत के बाद सोमवार को दोनों देशों से संयम बरतने और आपसी मुद्दों को संवाद व परामर्श के जरिए सुलझाने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सप्ताहांत में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष पर टिप्पणी करते हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष के कारण दोनों के रिश्ते तनावपूर्ण होने पर चीन गहरी चिंता व्यक्त करता है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन गंभीरता से उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, शांति और संयम बरतें, आपसी मुद्दों को संवाद व परामर्श के जरिए सुलझाएं, संघर्ष को बढ़ने से रोकें और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखें। पाकिस्तान सेना ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर रातभर चली झड़पों में उसके 23 सैनिक शहीद हो गए जबकि तालिबान से जुड़े 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए। दूसरी ओर तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और करीब 30 घायल हुए। चीन के पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से घनिष्ठ संबंध हैं।

इस बीच अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए सीमा क्रॉसिंग को बंद किए जाने का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। यह कदम दोनों देशों के बीच सप्ताहांत में हुई घातक झड़पों से तनाव बढ़ने के कारण उठाया गया। इसके चलते सोमवार को सैकड़ों लोग फंसे रहे। लड़ाई शनिवार रात को शुरू हुई, जब अफगान सेना ने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर हमला किया। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने अफगान क्षेत्र और हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन के जवाब में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
China Afghanistan Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।