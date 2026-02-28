Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एशिया में महायुद्ध का अलर्ट! अफगान-पाक भिड़ंत पर भारत ही नहीं, अमेरिका और चीन को भी टेंशन

Feb 28, 2026 12:16 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 'पूर्ण युद्ध' का खतरा बढ़ा। काबुल पर पाक की बमबारी और तालिबान के पलटवार से तनाव चरम पर है। जानें कैसे TTP का आतंक और डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से अमेरिका, चीन और भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

एशिया में महायुद्ध का अलर्ट! अफगान-पाक भिड़ंत पर भारत ही नहीं, अमेरिका और चीन को भी टेंशन

फरवरी के आखिरी दिनों में दक्षिण एशिया की भू-राजनीति एक बार फिर उबल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर शुरू हुई झड़पें अब खुली जंग में बदल चुकी हैं। इस बीच, मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच भी जंग छिड़ने की खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है। यह दोहरी आग- एक दक्षिण एशिया में और दूसरी मध्य पूर्व में, पूरे एशिया को महायुद्ध के कगार पर ला खड़ा कर रही है। भारत, अमेरिका, चीन, रूस जैसी महाशक्तियां इस स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कोई भी छोटी सी चिंगारी क्षेत्रीय या वैश्विक संघर्ष में बदल सकती है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध का मंडराता खतरा

पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस सप्ताह एक पूर्ण युद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। इस बढ़ते तनाव ने उस क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है जहां अमेरिका, चीन और भारत जैसी वैश्विक महाशक्तियां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

तनाव का मुख्य कारण और हालिया हमले

पाकिस्तान की कार्रवाई: पाकिस्तान ने अफगान राजधानी काबुल में कुछ ठिकानों पर बमबारी की है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार पाकिस्तान के अंदर जानलेवा हमले करने वाले चरमपंथियों (मुख्य रूप से TTP) को समर्थन दे रही है।

तालिबान का पलटवार: शुक्रवार को अफगान राज्य समाचार चैनल ने बताया कि तालिबान ने भी कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर नए हमले किए हैं।

दोनों देशों के स्थानीय मीडिया के अनुसार, सीमा पर लगातार झड़पें जारी हैं और इसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुला युद्ध करार दिया है।

हताहतों के दावों में भारी अंतर

दोनों देशों ने इन झड़पों में हुए नुकसान के बिल्कुल अलग-अलग आंकड़े पेश किए हैं:

पाकिस्तान का दावा: पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि अफगानिस्तान में उनका ऑपरेशन जारी है और इसमें उनके 12 सैनिक मारे गए हैं। वहीं, सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार के अनुसार, पाकिस्तान ने 297 तालिबानी चरमपंथियों और शासन के जवानों को मार गिराया है।

अफगानिस्तान का दावा: अफगान अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है, जबकि उनके 11 जवान मारे गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वे बातचीत के जरिए विवाद सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वे पाकिस्तान पर कभी भी हमला करने में सक्षम हैं।

वैश्विक कूटनीति और महाशक्तियों की भूमिका

इस युद्ध की पृष्ठभूमि में कई देशों के भू-राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं:

अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में 'बगराम एयरबेस' पर फिर से अमेरिकी नियंत्रण चाहते हैं (जिसे 2021 में अमेरिका ने खाली कर दिया था), ताकि चीन पर नजर रखी जा सके। ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जमकर तारीफ की है और उन्हें एक महान जनरल बताया है। ट्रंप के इस रुख और मुनीर के साथ उनकी वाइट हाउस में हुई कई मुलाकातों ने अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है।

चीन का दोहरा रवैया: चीन पाकिस्तान का पुराना दोस्त है और वहां 'आर्थिक गलियारे' में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ, चीन 2021 के बाद से तालिबान के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने स्तर पर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है।

अन्य देशों की मध्यस्थता: ईरान ने भी बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता की पेशकश की है। इसके अलावा कतर, तुर्की और सऊदी अरब भी सीजफायर कराने और शांति वार्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।

टीटीपी का बढ़ता खतरा और आर्थिक प्रभाव

पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

आतंकी हमले: हाल ही में इस्लामाबाद के एक कोर्ट के पास हुए आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी TTP ने ली थी। लक्की मरवत जैसे सीमावर्ती इलाकों में TTP के बंदूकधारी स्थानीय लोगों को धमका कर उनसे खाना बनवा रहे हैं।

आर्थिक पतन: इन झड़पों के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हो गया है और सीमाएं महीनों से बंद हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान के बॉन्ड बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान का निर्यात गिर गया है और सप्लाई चेन टूटने से खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं।

यूरेशिया ग्रुप के प्रमित पाल चौधरी का मानना है कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन युद्ध ज्यादा बढ़ने की संभावना कम है क्योंकि दोनों ही देश अभी इतने कमजोर हैं कि वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान को विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है और तालिबान कूटनीतिक रूप से अलग-थलग है।

वाशिंगटन स्थित अटलांटिक काउंसिल के माइकल कुगेलमैन का कहना है कि कोई भी पक्ष पूर्ण युद्ध नहीं चाहता। उन्हें उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से युद्धविराम हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी, "अगर तालिबान ने TTP पर लगाम नहीं लगाई, तो युद्धविराम टूटना और हिंसा का वापस लौटना सिर्फ समय की बात होगी।

ये भी पढ़ें:मैं दखल दूंगा पर…पाक-अफगान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी बड़ी बात
ये भी पढ़ें:पाक-अफगान के बीच शांति करवाने आया इस्लामिक देश, तालिबान बातचीत के लिए तैयार
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में मुनीर की ताकत बढ़ाएगा अफगान संघर्ष, शहबाज का कटेगा पत्ता?

ईरान तनाव: मध्य पूर्व से एशिया तक की लपटें

ईरान-अमेरिका तनाव अलग से जल रहा है। 2025 में इजरायल-ईरान युद्ध के बाद अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। अब 2026 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर फिर से दबाव बढ़ाया है- परमाणु संवर्धन रोकने, मिसाइल कार्यक्रम सीमित करने और प्रॉक्सी ग्रुप्स (हिजबुल्लाह, हमास) से दूरी बनाने की मांग हो रही है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में विमानवाहक पोत और लड़ाकू विमानों की बड़ी तैनाती की है- 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप है।

ईरान ने जवाबी हमलों की धमकी दी है। वह अमेरिकी बेस, इजरायल और खाड़ी देशों पर मिसाइल-ड्रोन हमले कर सकता है। कई देशों (जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया) ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ईरान खुद पाक-अफगान संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी स्थिति कमजोर है। यह तनाव दक्षिण एशिया से जुड़ता है क्योंकि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी है और भारत, चीन-रूस जैसे देश दोनों क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
India News Iran middle east news अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।