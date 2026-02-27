Pakistan Afghanistan War Live: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच छिड़ गई भीषण जंग, ख्वाजा आसिफ ने किया युद्ध का ऐलान

Pakistan Afghanistan War

Pakistan Afghanistan War Live Updates: भारत के पड़ोस में भीषण जंग शुरू हो गई है। यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद बड़े सैन्य संघर्ष में तब्दील हो चुकी है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ताजा संघर्ष तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान द्वारा बीते सप्ताह किए गए हवाई हमलों का जवाब देते हुए गुरुवार देर रात जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। काबुल ने दावा किया कि उसने डूरंड लाइन पर करीब 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तान की 15 से अधिक चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक’ शुरू कर अफगानिस्तान में भीषण हवाई हमले किए जिनमें 130 से ज्यादा तालिबान लड़कों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार तड़के काबुल, कंधार और पक्तिया में बमबारी की है।

27 Feb 2026, 08:59:27 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: युद्ध के बीच अफगानिस्तान का बड़ा दावा, मात गिराया पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट Pakistan Afghanistan War Live Updates: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया शुरू हुए संघर्ष के बाद अफगानिस्तान ने शुक्रवार को बड़ा दावा किया है। अफगान मीडिया टोलो न्यूज़ के मुताबिक अफगान बलों ने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है।

27 Feb 2026, 08:37:28 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने फिर लिया भारत का नाम Pakistan Afghanistan War Live Updates: अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर जहर उगला है। हमलों का जिक्र करते हुए ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान का प्रॉक्सी कहा है। इससे पहले भारत इन आरोपों को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसे नाकामी का आईना दिखा चुका है।

27 Feb 2026, 08:21:50 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: संघर्ष के बीच क्या बोले शहबाज शरीफ? Pakistan Afghanistan War Live Updates: अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद उनके देश की सेना हमलावरों को कुचल सकती है। पाकिस्तानी सरकार के एक्स पेज के एक पोस्ट में शहबाज शरीफ के हवाले से कहा गया, "हमारी सेना में किसी भी हमलावर इरादे को कुचलने की पूरी क्षमता है।" उन्होंने कहा, "पूरा देश पाकिस्तान की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।"

27 Feb 2026, 08:16:03 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: डूरंड लाइन को लेकर विवाद Pakistan Afghanistan War Live Updates: बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के के बीच 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इसे अफगानिस्तान ने आज रक औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और इसे लेकर दोनों देशों के बीच अक्सर तनाव बना रहता है।

27 Feb 2026, 08:09:02 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: तोरखम और चमन बॉर्डर बंद Pakistan Afghanistan War Live Updates: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद सीमा पर स्थित खैबर डिस्ट्रिक्ट में तोरखम चेकपॉइंट और चमन में फ्रेंडशिप गेट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। व्यापारियों का कहना है कि सैकड़ों ट्रक क्रॉसिंग पर फंसे हुए हैं, जिससे लाखों के सामान बर्बाद हो सकते हैं।

27 Feb 2026, 07:49:54 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: अफगानिस्तान ने दिया हवाई हमलों का जवाब Pakistan Afghanistan War Live Updates: इससे पहले अफगानिस्तान की सेना ने कहा है कि पाक पर हमले करते हुए उसके लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि यह हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में शुरू किए गए हैं।

27 Feb 2026, 07:30:53 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: पाकिस्तान ने किया बड़ा दावा Pakistan Afghanistan War Live Updates: पाकिस्तान की सेना ने शुक्रवार तड़के की गई कार्रवाई में 100 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इन हमलों में 133 लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए हैं। 80 से ज्यादा टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने का भी दावा है।

27 Feb 2026, 07:23:45 AM IST Pakistan Afghanistan War Live Updates: क्या है ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक’? Pakistan Afghanistan War Live Updates: सीमा विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बड़ा संघर्ष शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कंधार और पक्तिया में भीषण हमले किए हैं। इस कार्रवाई को ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक’ का नाम दिया गया है।