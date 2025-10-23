Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pakistan Afghanistan border clashes Pakistan faces heat Tomatoes prices hit PKR 600 a kilo
पड़ोसी से पंगा लेकर पाकिस्तान का जीना हुआ मुहाल, अब एक चीज के लिए मच गया हाहाकार

संक्षेप: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया संघर्षों के बाद दोनों मुल्कों के बीच व्यापार रुक गया है। 11 अक्टूबर को सीमा बंद होने के बाद से पाकिस्तान को अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं।

Thu, 23 Oct 2025 10:19 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
भारत के बाद अब एक और पड़ोसी देश से पंगा लेकर पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। कर्ज के तले डूबे पाकिस्तान में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान में टमाटर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। टमाटर की कीमतों में पांच गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और यह पाकिस्तानी रुपयों में 600 रुपए किलो तक बिक रहा है।

दरअसल इस महीने पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के दोनों तरफ आयत निर्यात बंद है। जानकारी के मुताबिक 11 अक्टूबर को सीमा बंद होने के बाद से टमाटर की कीमतों में 400 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर आयात किए जाने वाले सेब की कीमतों में भी भारी उछाल आया है, जिससे लोगों का आम बजट हिल गया है।

हर दिन लगभग 10 लाख डॉलर का नुकसान

काबुल में पाक-अफगान चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख खान जान अलोकोजय ने रॉयटर्स को बताया है कि दोनों देशों के बीच लगभग 2.3 अरब डॉलर का वार्षिक व्यापार होता है। हालांकि मौजूदा नाकेबंदी के कारण सीमा पर घरेलू वस्तुओं के 5,000 कंटेनर फंसे हुए हैं। अलोकोजय ने बताया कि निर्यात के लिए भेजी जाने वाली लगभग 500 कंटेनर फल सब्जियां पहले ही खराब हो चुकी हैं।

जानकारी के मुताबिक इस नाकेबंदी से दोनों देशों को व्यापार में हर दिन लगभग 10 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। ताजे फल, सब्जियां, दवाइयां, गेहूं और डेयरी उत्पादों सहित व्यापार और यहां तक की परिवहन भी ठप हो गए हैं।

25 अक्टूबर को बातचीत

इस पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खूनी संघर्ष में बाद हाल ही में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी है। हालांकि पाकिस्तान पहले हुए सीजफायर का काफी बार उल्लंघन कर चुका है। दोनों देशों के बीच अगले दौर की वार्ता 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होनी है।

लेखक के बारे में

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
