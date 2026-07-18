पाकिस्तान में 78 बच्चे हुए HIV पॉजिटिव! सरकारी अस्पताल की लापरवाही ने मचा दी तबाही

इस आउटब्रेक के बाद अस्पताल के आसपास रहने वाले 10,500 से ज्यादा लोगों की आनन-फानन में स्क्रीनिंग की गई। बच्चों के अलावा इलाके के 120 अन्य लोग भी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं।

पाकिस्तान के कराची शहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां के एक बड़े सरकारी अस्पताल की गंभीर लापरवाहियों के कारण कम से कम 78 मासूम बच्चे एचआईवी (HIV) संक्रमण का शिकार हो गए हैं। जांच में सामने आया है कि अस्पताल में इस्तेमाल की जा चुकी सुइयों और संक्रमित मेडिकल कचरे के प्रबंधन में ऐसी भयानक कमियां थीं, जिसने सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। सिंध हेल्थकेयर कमीशन (SHCC) की जांच रिपोर्ट के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है।

कैसे फूटा संक्रमण का यह घड़ा? कराची के साइट इलाके में स्थित 'सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन' (SESSI) के संचालन वाले वालिका अस्पताल में यह संक्रमण फैला। शुरुआत में अस्पताल के भीतर बच्चों में एचआईवी फैलने की बात सामने आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया।

इस आउटब्रेक के बाद अस्पताल के आसपास रहने वाले 10,500 से ज्यादा लोगों की आनन-फानन में स्क्रीनिंग की गई। बच्चों के अलावा इलाके के 120 अन्य लोग भी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं।

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के मुताबिक, इस जानलेवा लापरवाही के कारण अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

अस्पताल कैसे बना 'बीमारी का घर'? सिंध हेल्थकेयर कमीशन की रेगुलेटरी टीम ने जब अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, तो वहां जो नजारा दिखा वह हैरान करने वाला था। अस्पताल में संक्रमण को रोकने के बुनियादी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।

एक ही सुई का बार-बार इस्तेमाल: स्वतंत्र जांच में पता चला है कि अस्पताल के कर्मचारी एक बार इस्तेमाल होने वाली 'सिंगल-यूज' सीरिंज और सुइयों को दोबारा इस्तेमाल कर रहे थे।

गायब हो जाती थीं इस्तेमाल की गईं सुइयां: नियमों के मुताबिक, इस्तेमाल की गई सुइयों को एक खास सुरक्षित डिब्बे में डालना होता है। लेकिन यहां कर्मचारी सीरिंज से सुइयों को हाथ से खींचकर निकाल रहे थे। जब जांच टीम ने पूछा कि ये इस्तेमाल की हुई सुइयां कहां फेंकी गईं, तो अस्पताल के स्टाफ के पास इसका कोई जवाब नहीं था।

लापता स्टाफ और कबाड़ मशीनें: ऑपरेशन थिएटर (OT) और नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी के घंटों में अपनी पोस्ट से गायब थे। हद तो तब हो गई जब अस्पताल में मेडिकल उपकरणों को कीटाणुरहित करने वाली सबसे जरूरी मशीन 'ऑटोक्लेव' की जांच की गई, तो वह चालू हालत में है या नहीं, इसकी पुष्टि तक नहीं हो सकी।

इसके अलावा, अस्पताल ने अपने कर्मचारियों को मेडिकल कचरा संभालने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। यहां तक कि जिस प्राइवेट ठेकेदार को कचरा उठाने का जिम्मा दिया गया था, उसे भी संक्रमित कचरे के खतरों का कोई अंदाजा नहीं था।

सरकार ने क्या एक्शन लिया? इस भयानक खुलासे के बाद सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अस्पताल के प्रशासकों, लैब कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ समेत 37 अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

हालांकि, जांच टीम ने यह भी नोट किया कि अस्पताल में एक 'इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी' बनी हुई थी, लेकिन कर्मचारियों के बीच यूनियनबाजी और सुरक्षा नियमों को मानने में सहयोग न करने की आदत के कारण यह कमेटी पूरी तरह नाकाम साबित हुई।

कितना पुराना है लापरवाही का इतिहास? यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस तरह का एचआईवी विस्फोट हुआ है। इससे पहले साल 2019 में सिंध के ही रतोदेरो इलाके में ऐसा ही एक बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जहां असुरक्षित इंजेक्शन और घटिया मेडिकल प्रैक्टिसेज के कारण सैकड़ों बच्चे एचआईवी की चपेट में आ गए थे।