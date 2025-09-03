Pak PM Shahbaz Sharif ridiculed again shameful incident repeated in front of Vladimir Putin after three years SCO Summit पाक PM शहबाज शरीफ की फिर उड़ी खिल्ली, 3 साल बाद पुतिन के सामने शर्मनाक वाकया रिपीट; वीडियो, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pak PM Shahbaz Sharif ridiculed again shameful incident repeated in front of Vladimir Putin after three years SCO Summit

पाक PM शहबाज शरीफ की फिर उड़ी खिल्ली, 3 साल बाद पुतिन के सामने शर्मनाक वाकया रिपीट; वीडियो

इससे पहले SCO शिखर सम्मेलन में पुतिन के साथ हाथ मिलाने में असहजता के कारण भी शहबाज शरीफ को ट्रोल किया गया था। इस सम्मेलन में जब PM मोदी पुतिन के साथ हाथ थाम आगे बढ़ रहे थे, तब शरीफ को कोने में खड़े  देखा गया था।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 02:33 PM
share Share
Follow Us on
पाक PM शहबाज शरीफ की फिर उड़ी खिल्ली, 3 साल बाद पुतिन के सामने शर्मनाक वाकया रिपीट; वीडियो

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। वहां उनकी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। पाक पीएम को तब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जब वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। हुआ यूं कि इस बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ बार-बार ईयर फोन लगाने की कोशिश करते दिखे, जबकि सामने बैठे रूसी राष्ट्रपति उन्हें इशारों में ईयर फोन लगाने के लिए बताते रहे।

बड़ी बात ये है कि राष्ट्रपति पुतिन से सामने पाक पीएम की यह बेइज्जती दूसरी बार हुई है। तीन साल पहले जब उज्बेकिस्तान में दोनों नेता मिले थे, तब उस वक्त भी शहबाज शरीफ को इसी तरह के शर्मनाक वाकये का सामना करना पड़ा था। अब इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुतिन इशारों में समझाते रहे

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शहबाज शरीफ का ईयरफोन हेडसेट कानों में लगाने की कोशिश करने के बावजूद फिसलकर बार-बार गिर जा रहा है। इस दौरान पुतिन कुछ सेकंड तक जद्दोजहद करते शहबाज़ शरीफ को देखकर मुस्कुराते नजर आए। वैश्विक मंच पर शर्मिंदगी से बचने की कोशिश में, रूसी नेता ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को अपना ईयरफोन उठाकर दिखाया कि उसे कैसे लगाया जाता है।

यहां देखें वीडियो:

ये भी पढ़ें:हाथ थाम, बात करते सामने से गुजर गए मोदी और पुतिन; मुंह बना ताकते रह गए PAK PM

सोशल मीडिया पर उड़ रही खिल्ली

सोशल मीडिया यूजर्स इस वाकए पर शहबाज शरीफ की खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक एक्स यूज़र ने ईयरफ़ोन में आई गड़बड़ी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बीजिंग में शहबाज़ शरीफ़ का ईयरफोन फिसलने पर पुतिन फिर से हँस पड़े।" एक अन्य यूजर ने पूछा, "ये पुराना वीडियो है या फिर से हुआ?" एक अन्य ने पूछा, "पुतिन के सामने वो हमेशा इतना नर्वस क्यों हो जाते हैं?" एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "पुतिन उसे ईयरफोन लगाना सिखा रहे हैं। हाहा।" अन्य ने लिखा, "बार-बार!"

पहले भी इसी तरह का वाकया

बहरहाल, यह पहली बार नहीं है जब शरीफ़ को ईयरफ़ोन लगाने में परेशानी हुई हो। उज़्बेकिस्तान में 2022 के शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्हें इसी पुतिन के सामने इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। जब उनकी बातचीत शुरू होने वाली थी, तभी उनके ईयरफ़ोन बार-बार फिसल रहे थे, और उनके अधिकारियों द्वारा उन्हें ठीक करने की कोशिश के बावजूद यह सिलसिला चलता रहा था।

ये भी पढ़ें:भारत पर क्यों खिसिया रहे हैं ट्रंप, US सांसद ने खोली पोल; पाकिस्तान का नाम लिया

इस वाकये पर विदेशी टिप्पणीकारों के साथ-साथ पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने भी इसकी आलोचना की थी। कॉमेडियन जिमी फॉलन ने मज़ाक में कहा था, "आश्चर्यजनक बात यह है कि शहबाज़ शरीफ़ दुनिया की 22 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री हैं।"

SCO Summit Pakistan Pakistan Pm Shehbaz Sharif अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।