पाक PM शहबाज शरीफ की फिर उड़ी खिल्ली, 3 साल बाद पुतिन के सामने शर्मनाक वाकया रिपीट; वीडियो

इससे पहले SCO शिखर सम्मेलन में पुतिन के साथ हाथ मिलाने में असहजता के कारण भी शहबाज शरीफ को ट्रोल किया गया था। इस सम्मेलन में जब PM मोदी पुतिन के साथ हाथ थाम आगे बढ़ रहे थे, तब शरीफ को कोने में खड़े देखा गया था।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। वहां उनकी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। पाक पीएम को तब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जब वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। हुआ यूं कि इस बातचीत के दौरान शहबाज शरीफ बार-बार ईयर फोन लगाने की कोशिश करते दिखे, जबकि सामने बैठे रूसी राष्ट्रपति उन्हें इशारों में ईयर फोन लगाने के लिए बताते रहे।

बड़ी बात ये है कि राष्ट्रपति पुतिन से सामने पाक पीएम की यह बेइज्जती दूसरी बार हुई है। तीन साल पहले जब उज्बेकिस्तान में दोनों नेता मिले थे, तब उस वक्त भी शहबाज शरीफ को इसी तरह के शर्मनाक वाकये का सामना करना पड़ा था। अब इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुतिन इशारों में समझाते रहे वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शहबाज शरीफ का ईयरफोन हेडसेट कानों में लगाने की कोशिश करने के बावजूद फिसलकर बार-बार गिर जा रहा है। इस दौरान पुतिन कुछ सेकंड तक जद्दोजहद करते शहबाज़ शरीफ को देखकर मुस्कुराते नजर आए। वैश्विक मंच पर शर्मिंदगी से बचने की कोशिश में, रूसी नेता ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति को अपना ईयरफोन उठाकर दिखाया कि उसे कैसे लगाया जाता है।

यहां देखें वीडियो:

सोशल मीडिया पर उड़ रही खिल्ली सोशल मीडिया यूजर्स इस वाकए पर शहबाज शरीफ की खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक एक्स यूज़र ने ईयरफ़ोन में आई गड़बड़ी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बीजिंग में शहबाज़ शरीफ़ का ईयरफोन फिसलने पर पुतिन फिर से हँस पड़े।" एक अन्य यूजर ने पूछा, "ये पुराना वीडियो है या फिर से हुआ?" एक अन्य ने पूछा, "पुतिन के सामने वो हमेशा इतना नर्वस क्यों हो जाते हैं?" एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "पुतिन उसे ईयरफोन लगाना सिखा रहे हैं। हाहा।" अन्य ने लिखा, "बार-बार!"

पहले भी इसी तरह का वाकया बहरहाल, यह पहली बार नहीं है जब शरीफ़ को ईयरफ़ोन लगाने में परेशानी हुई हो। उज़्बेकिस्तान में 2022 के शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्हें इसी पुतिन के सामने इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। जब उनकी बातचीत शुरू होने वाली थी, तभी उनके ईयरफ़ोन बार-बार फिसल रहे थे, और उनके अधिकारियों द्वारा उन्हें ठीक करने की कोशिश के बावजूद यह सिलसिला चलता रहा था।