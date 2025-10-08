Pak likely to receive AIM 120 air to air missiles from US claims Report पाकिस्तान पर बढ़ती ट्रंप की मेहरबानी, देने वाले हैं खास मिसाइल; रिपोर्ट में जिक्र, International Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान पर बढ़ती ट्रंप की मेहरबानी, देने वाले हैं खास मिसाइल; रिपोर्ट में जिक्र

पाकिस्तान को अमेरिका से ‘एआईएम-120 उन्नत मध्यम दूरी’ की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एएमआरएएएम) मिलने की संभावना है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया में आई एक खबर में दी गई।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादWed, 8 Oct 2025 02:02 AM
पाकिस्तान को अमेरिका से ‘एआईएम-120 उन्नत मध्यम दूरी’ की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (एएमआरएएएम) मिलने की संभावना है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया में आई एक खबर में दी गई। समाचार पत्र ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में प्रकाशित एक खबर के अनुसार अमेरिका के युद्ध मंत्रालय (डीओडब्ल्यू) की ओर से हाल ही में अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में एआईएम-120 एएमआरएएएम के खरीदारों में पाकिस्तान का भी नाम शामिल है।

जानकारी के मुताबिक इस कांट्रैक्ट में ब्रिटेन, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, कोरिया, यूनान, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, जापान, स्लोवाकिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, फिनलैंड, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजराइल, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की को विदेशी सैन्य बिक्री शामिल है।

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी नई एएमआरएएएम मिसाइलें दी जाएंगी लेकिन इस खबर के सामने आने से पाकिस्तानी वायुसेना के एफ-16 बेड़े के उन्नत होने की चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने जुलाई में अमेरिकी विदेश विभाग का दौरा किया था।

रक्षा प्रकाशन कुवा के अनुसार, AIM-120C8, AIM-120D का एक्सपोर्ट वर्जन है। यह अमेरिकी सर्विस में एमराम का मेन वेरिएंट है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी एयर फोर्स वर्तमान में पुराने C5 संस्करण का इस्तेमाल करती है। इनमें से 500 को 2010 में उसके नवीनतम ब्लॉक 52 F-16 के साथ अधिग्रहित किया गया था।

यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी प्रगाढ़ हो रहे हैं। खासतौर पर मई में पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष के बाद से पाकिस्तान लगातार अमेरिका के करीब आने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का श्रेय दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए नोबल शांति पुरस्कार की भी मांग कर डाली।

