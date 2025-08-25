Pak Deputy PM reached Bangladesh with big wishes but relations deteriorate in just one day? bet against India failed too बड़ी आरजू ले बांग्लादेश पहुंचे थे पाक डिप्टी PM, एक ही दिन में रिश्ते खटपट? भारत के खिलाफ दांव फेल, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Pak Deputy PM reached Bangladesh with big wishes but relations deteriorate in just one day? bet against India failed too

बड़ी आरजू ले बांग्लादेश पहुंचे थे पाक डिप्टी PM, एक ही दिन में रिश्ते खटपट? भारत के खिलाफ दांव फेल

बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारकर पाक भारत को घेरने और उस पर दबाव बनाए रखने की जुगत में जुटा था। लेकिन उसकी यह कोशिश औंधे मुंह गिरी है। इससे पहले पाक विदेश इशाक डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी। 

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, ढाकाMon, 25 Aug 2025 11:47 AM
share Share
Follow Us on
बड़ी आरजू ले बांग्लादेश पहुंचे थे पाक डिप्टी PM, एक ही दिन में रिश्ते खटपट? भारत के खिलाफ दांव फेल

भारत को तीन तरफ से घेरने की पाकिस्तान की कूटनीति थोड़ी भी दूर चलती और कुछ असर दिखाती, उससे पहली ही उसकी हवा निकल गई है। दरअसल, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार शनिवार को अपने पुराने दुश्मन देश बांग्लादेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, ताकि बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से मजबूत किया जा सके लेकिन दौरे के पहले ही दिन इशाक डार को ढाका ने कड़वा डोज दे दिया। 2012 के बाद ढाका की पहली यात्रा पर गए किसी बड़े पाकिस्तानी नेता को ढाका ने दो टूक कह दिया कि कि आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि 54 सालों से अनसुलझे मुद्दे एक ही बैठक में सुलझ जाएं।

बांग्लादेश ने पाक उप प्रधानमंत्री इशाक डार के समक्ष 1971 के युद्ध के लिए माफी मांगने समेत लंबित मुद्दों को भी उठाया लेकिन इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच खटपट हो गई। डार 2012 के बाद से ढाका का दौरा करने वाले पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। डार बांग्लादेश की दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे। उनका उद्देश्य लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाना था।

डार से सहमत नहीं हूं: विदेश सलाहकार

डार ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम तौहीद हुसैन के साथ बातचीत की। समाचार पत्र ‘प्रोथोम अलो’ ने हुसैन के हवाले से लिखा, "निश्चित रूप से मैं डार से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता, तो समस्याएं सुलझ जातीं। हमने अपनी और उन्होंने (पाकिस्तानी पक्ष ने) अपनी स्थिति स्पष्ट की।" हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देश आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में स्कॉलरशिप बांटेगा कंगाल पाक,1971 की माफी पर क्या बोली यूनुस सरकार

54 वर्षों की समस्याएं एक ही दिन में हल हो जाएंगी?

तौहीद हुसैन ने डार के साथ मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने अनसुलझे मुद्दे उठाए हैं, जैसे 1971 के लिए माफी या खेद व्यक्त करना, संपत्तियों पर दावा, तथा फंसे हुए पाकिस्तानी नागरिकों का मामला।’’ उन्होंने कहा कि यह उम्मीद करना गलत होगा कि 54 वर्षों की समस्याएं एक ही दिन में हल हो जाएंगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘दोनों देशों ने इन मुद्दों पर अपनी-अपनी स्थिति प्रस्तुत की है।’’

पांच एमओयू पर हस्ताक्षर

हुसैन ने बताया कि दोनों देशों के बीच एक समझौते और पांच समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। हुसैन ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक मुद्दों को चर्चा के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें:भारत का 'सुदर्शन चक्र' IADWS क्या है? ताकत देखकर पाकिस्तान-चीन के होश उड़ जाएंगे

पाक की नापाक मंशा क्या है?

दरअसल, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को सुधारकर भारत को घेरने और दबाव बनाए रखने की जुगत में जुटा था। इससे पहले डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को तीन तरफ से यानी उत्तर-पूर्व में चीन, पूर्व में बांग्लादेश की मदद से और पश्चिम में वह खुद घेरे लेकिन उसकी यह कोशिश हर बार औंधे मुंह गिरती रही है। पाक विदेश मंत्री की यह ढाका यात्रा 13 साल बाद हुई थी। उनसे पहले 2012 में तत्कालीन पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने ढाका की यात्रा की थी लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भारत के बेहतर संबंधों ने उनकी चाल को नाकाम कर दिया था।

ये भी पढ़ें:13 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, भारत के लिए कितनी टेंशन?

1971 में पाकिस्तान ने दिए थे गहरे जख्म

अब हसीना सरकार के जाने के बाद डार को उम्मीद थी कि बांग्लादेश उसकी गिरफ्त में आकर उसके इशारों पर नाचेगा लेकिन ढाका ने उन्हें निराश कर दिया है। डार की यात्रा से पहले बांग्लादेश में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि पाकिस्तान 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अपनी ज्यादतियों के लिए माफी मांग सकता है। 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना पर हजारों बांग्लादेशी महिलाओं के साथ रेप, हत्या और आगजनी का आरोप लगा था। उस समय भारत ने बांग्लादेश की सैन्य मदद कर उसे पाकिस्तान से आजाद कराया था। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Bangladesh India Vs Bangladesh Pakistan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।