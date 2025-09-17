दरिया, डैम और जम्मू-कश्मीर... पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड ने फिर उगला जहर; दी गीदड़भभकी
पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। उसने गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि सारे दरिया, डैम और जम्मू-कश्मीर हमारा होगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए दुनियाभर में कुख्यात है। लश्कर-जैश समेत तमाम खूंखार आतंकी संगठन पाकिस्तान में सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने पाक सरकार की पोल खोलते हुए कहा है कि मुरीदके जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट कर दिया था, उसे वहां की सरकार और सेना फिर से बनाने के लिए धन मुहैया करवा रही है। वीडियो में लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने भारत को गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि डैम और जम्मू-कश्मीर हमारा होगा।
आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने वीडियो में कहा, ''आज हम बहावलपुर में ऐलान करते हैं कि पीएम मोदी सुन लें और समाज को भी सुना दें कि वह वक्त करीब आने वाला है, जब ये दरिया, डैम और सारा जम्मू-कश्मीर भी हमारा होगा। जो भी हरकते कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतना होगा।'' भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहा है।
सिंधु जल संधि को रद्द किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के सामने पत्र लिखकर इसपर रोक हटाने की बार-बार मांग कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को दिया जाने वाला समर्थन बंद नहीं होगा, तब तक यह संधि रद्द रहेगी। इसी नदी के जरिए पाकिस्तान की ज्यादातर जनसंख्या को पानी नसीब होता है और कई महीने से पानी बंद होने से वहां हालात खराब हो गए हैं। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ भी इस मामले को लेकर गीदड़भभकी दे चुके हैं।
हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ ऊल-जुलूल बातें की हों। इससे पहले पहलगाम हमले के बाद उसने कहा था कि जब पहलगाम की घटना हुई तब मैं अपने इलाके के लोगों से मिल रहा था। भारत ने मुझे इसका मास्टरमाइंड बताया है। मुझे और मेरे शहर कसूर को भारत ने दुनियाभर में मशहूर कर दिया। हम अगली पीढ़ी को जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें मौत का खौफ नहीं है। कसूरी ने यह भी कबूला था कि उसके एक साथी आतंकी मुदस्सर के शव के परखच्चे भारत की एयरस्ट्राइक में उड़ गए थे। उसने कहा था कि उस रात वह बहुत रोया, जब मुदस्सर के जनाजे में शिरकत करने की उसे मंजूरी नहीं दी गई।
