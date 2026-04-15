पाकिस्तान के अस्पताल में भयंकर लापरवाही का खुलासा, 300 से ज्यादा बच्चे हो गए HIV पॉजिटिव

जांच में हुलास हुआ है कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच ताउंसा इलाके में कम से कम 331 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। डेटा से यह भी पता चला है कि इन मामलों में संक्रमण मां से नहीं फैला था।

पाकिस्तान के एक सरकारी अस्पताल में भयंकर लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ही सीरिंज से इंजेक्शन लगा देने की वजह से सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में पड़ गई है। हाल ही में एक जांच में सामने आया है कि यहां THQ हॉस्पिटल ताउंसा में कई बार एक ही सिरिंज का इस्तेमाल अलग-अलग मरीजों पर किया जा रहा था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, 32 घंटे की अंडरकवर शूटिंग के दौरान अस्पताल में बेसिक हाइजीन भी मेंटेन नहीं किया जा रहा था और साफ-सफाई के नियम धड़ल्ले से तोड़े जा रहे थे।

रिपोर्ट में सामने आया कि नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच ताउंसा इलाके में कम से कम 331 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। आंकड़ों से यह बात सामने आई है कि ज्यादातर मामलों में बच्चों में संक्रमण मां से नहीं फैला। 97 परिवारों की जांच में सिर्फ 4 बच्चों की मां HIV पॉजिटिव पाई गईं, जिससे यह शक यकीन में बदल गया कि संक्रमण अस्पताल में यूज्ड इंजेक्शन के कारण फैला।

एक ही सीरिंज का कई मरीजों पर इस्तेमाल रिपोर्ट में बताया गया कि अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी एक ही सिरिंज को कई मरीजों पर इस्तेमाल कर रहे थे और मल्टी-डोज वायल से दवा निकालकर अलग-अलग बच्चों को दे रहे थे। इस मामले के केंद्र में 8 साल का मोहम्मद अमीन था, जिसकी HIV पॉजिटिव आने के बाद मौत हो गई। उसकी मां के अनुसार, आखिरी दिनों में उसे तेज बुखार और असहनीय दर्द था। जांच के बाद उसकी बहन अस्मा भी HIV पॉजिटिव पाई गई। परिवार का मानना है कि दोनों बच्चों को अस्पताल में इलाज के दौरान लगे इंजेक्शन से संक्रमण हुआ।

भयावह खुलासे फुटेज में एक नर्स को इस्तेमाल की गई सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल के लिए देते हुए देखा गया, जो सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसके अलावा यहां मरीजों को बिना ग्लव्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, इस्तेमाल की गई सुइयों को खुले में छोड़ दिया जा रहा था और मेडिकल वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान नहीं किया जा रहा था। कुछ अभिभावकों ने भी बताया कि उन्होंने कई बार एक ही सिरिंज को अलग-अलग मरीजों पर इस्तेमाल करते देखा है।