एक ही रात में 200 से अधिक ड्रोन और... रूस ने यूक्रेन के छह प्रांत किए तबाह
रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, खासकर सर्दियों की भीषण ठंड में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर रूस ने यूक्रेन पर 200 से अधिक हमलावर ड्रोन दागे, जिससे सुमी, खार्किव, नीप्रो, ज़ापोरिज्जिया, खमेलनित्स्की और ओडेसा जैसे छह प्रमुख प्रांतों में भारी तबाही मची।
रूस-यूक्रेन युद्ध अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों के बीच तनाव तथा हमले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, खासकर सर्दियों की भीषण ठंड में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर रूस ने यूक्रेन पर 200 से अधिक हमलावर ड्रोन दागे, जिससे सुमी, खार्किव, नीप्रो, ज़ापोरिज्जिया, खमेलनित्स्की और ओडेसा जैसे छह प्रमुख प्रांतों में भारी तबाही मची। खबरों के अनुसार, इन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए और बिजली ग्रिड तथा नागरिक इलाकों को गंभीर नुकसान पहुंचा। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऊर्जा संकट के बीच मरम्मत टीमों के अथक प्रयासों की सराहना की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अधिक हथियारों व सहायता की मांग की।
जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ऊर्जा प्रणाली की स्थिति अभी भी बहुत कठिन बनी हुई है, लेकिन हम सभी सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह अकेले 1300 से अधिक हमलावर ड्रोन, लगभग 1050 निर्देशित हवाई बम और कुल मिलाकर 29 विभिन्न प्रकार की मिसाइलें दागी गई हैं। लगातार हो रहे इन हमलों के बीच जेलेंस्की ने विश्व नेताओं से अधिक समर्थन देने की अपनी अपील को दोहराया है।
बताया गया कि राजधानी कीव सहित प्रमुख शहरों में बिजली गुल हो गई है और हीटिंग सेवाओं में कटौती की गई है, क्योंकि रूस ने पहले से ही भीषण ठंड से जूझ रहे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव डाला है। शनिवार को जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने बिजली और अतिरिक्त बिजली उपकरणों के आयात को यथासंभव तेज करने का आदेश दिया है। रूस का यह नवीनतम सामूहिक हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारी मियामी में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण पैकेज पर चर्चा कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।