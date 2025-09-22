बाढ़ और भारी बारिश से 1 हजार से ज्यादा लोगों की मौत, पाकिस्तान में प्रकृति ने खूब मचाई तबाही
बचाव प्रयासों का केंद्र पंजाब रहा, जहां 4749 अभियानों के जरिए 28.1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सिंध में 753 अभियानों में 184011 लोग और के-पी में 211 अभियानों में 14317 लोग बचाए गए। बाढ़ ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
पाकिस्तान में 26 जून से देशभर में भारी बारिश और अचानक बाढ़ के कारण 1,006 लोगों की मौत हो चुकी है और 30.2 लाख लोगों को बचाया गया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने यह जानकारी दी है। इसने कहा कि देशभर में 5768 बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें 273524 राहत सामग्री वितरित की गई। एनडीएमए, प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA), पाकिस्तान सेना और अन्य आपातकालीन सेवाओं के प्रयासों से 741 शिविरों में 662098 लोगों का इलाज कराया गया।
पंजाब में सबसे अधिक 304 मौतें दर्ज की गईं जिनमें 110 बच्चे, 143 पुरुष और 51 महिलाएं शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 504 मौतें हुईं जिनमें 90 बच्चे, 338 पुरुष और 76 महिलाएं थीं। सिंध में 80, बलूचिस्तान में 30, पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में 41, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 लोगों की मौत हुई। देशभर में 1063 लोग घायल हुए जिनमें पंजाब में 661, के-पी में 218, सिंध में 87, पीओजीबी में 52, पीओजेके में 37, बलूचिस्तान में पांच और इस्लामाबाद में तीन लोग शामिल हैं।
28 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला
सिंध में 753 अभियानों में 184011 लोग और के-पी में 211 अभियानों में 14317 लोग बचाए गए। बाढ़ ने संपत्ति और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाया। देशभर में 12569 घर प्रभावित हुए, जिनमें 4128 पूरी तरह नष्ट और 8441 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 6509 पशुधन की हानि हुई। करीब 239 पुल और 1981 किलोमीटर सड़कें नष्ट या क्षतिग्रस्त हुईं। के-पी में 52 पुल व 437 किमी सड़कें, पीओजेके में 94 पुल व 201 किमी सड़कें और पीओजीबी में 87 पुल व 20 किमी सड़कें प्रभावित हुईं।
