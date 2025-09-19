Out after GenZ protests Ex Nepal PM Oli taks pot shots at India Alleges protests were infiltrated हमने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया, षड्यंत्र रचा गया; पूर्व नेपाली पीएम ओली का भारत पर निशाना, International Hindi News - Hindustan
फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट में ओली ने लिखा कि घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों ने हिंसा को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हमारे युवाओं की मौत हुई। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। और क्या बोले?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, काठमांडूFri, 19 Sep 2025 01:59 PM
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शनों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया था। ओली ने दावा किया कि "घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों" ने हिंसा भड़काई, जिसके परिणामस्वरूप युवाओं की मौतें हुईं। ओली ने यह भी सवाल उठाया कि नेपाल पुलिस के पास "ऑटोमैटिक हथियार" नहीं हैं फिर उनका प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल कैसे हुआ।

इसके साथ ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने बिना नाम लिए भारत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह "यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी नेपाल पर दोबारा नाकाबंदी न कर सके।" ओली ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की गई। ओली लंबे समय से भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। लिपुलेख दर्रा जैसे भारतीय इलाकों को अपना बताते हुए तत्कालीन ओली सरकार ने नक्शा जारी किया था जिसके बाद तीखा गतिरोध देखने को मिला था।

फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट में ओली ने लिखा, "घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों ने हिंसा को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हमारे युवाओं की मौत हुई। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। यह जांच होनी चाहिए कि पुलिस के पास न होने वाले ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल कैसे हुआ। मैं इस घटना पर एक बार फिर दुख व्यक्त करता हूं, मृत युवाओं को श्रद्धांजलि देता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

संविधान पर हमला और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान

ओली ने देश की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए दावा किया कि नेपाल का संविधान "गंभीर हमले" का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, "इस समय हमारा संविधान बड़े हमले का शिकार है। मेरे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद, सिंह दरबार में आग लगा दी गई, नेपाल का नक्शा जलाया गया और राष्ट्रीय प्रतीक को मिटाने का लक्ष्य बनाया गया। जनप्रतिनिधियों के कार्यालय, अदालतें, व्यापारिक संस्थान, राजनीतिक दलों के कार्यालय, नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और निजी संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया।"

बैरक छोड़कर निजी आवास गए ओली

नेपाली सेना की सुरक्षा में नौ दिन बिताने के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली सैन्य बैरक से निकलकर एक निजी आवास चले गए। ‘जेन-जेड’ का विरोध प्रदर्शन हिंसक होते ही ओली बैरक में चले गए थे और उन्होंने नौ सितंबर को पद छोड़ दिया था। यह बैरक संभवतः काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में है। ‘जेन जेड’ उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। नेपाल सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष नौ दिन सेना की सुरक्षा में रहने के बाद एक निजी स्थान पर चले गए हैं।

हालांकि अभी उनके रहने के स्थान की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मीडिया की खबरों के अनुसार, ओली काठमांडू से 15 किलोमीटर पूर्व में भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी घर में रहने चले गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन नौ सितंबर को ‘जेन जेड’ प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट में उनके आवास को जलाकर राख कर दिया था। ‘जेन जेड’ प्रदर्शनकारियों द्वारा नौ सितंबर को ही बालकोट में प्रधानमंत्री कार्यालय को आंशिक रूप से जला दिया था और उस समय ओली नेपाल के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर थे। हालांकि नेपाल की सेना की मदद से ओली सुरक्षित बच निकले और सेना ने उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा था।

प्रदर्शनों में ऑटोमैटिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच हो- ओली

पूर्व पीएम ने हिंसक प्रदर्शनों में ऑटोमैटिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि पुलिस, जिसके पास ऐसे हथियार नहीं थे, ने उनका उपयोग कैसे किया। ओली ने इस घटना को "षड्यंत्र" करार देते हुए सरकार से इसकी गहन जांच करने का आग्रह किया।

ओली की नेपाली में लिखी फेसबुक पोस्ट का हिंदी अनुवाद

"बहनों और भाइयों! आज संविधान दिवस है। वह दिन जब नेपाली जनता ने 70 वर्षों के संघर्ष के बाद, संविधान सभा द्वारा स्वयं निर्वाचित संविधान को लागू किया था। वह दिन जब एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संघीय समावेशी व्यवस्था और जनता के अधिकारों की स्थापना हुई थी। इस संविधान को बनाते समय हमें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वे आज भी आपकी स्मृति में ताजा हैं। यह संविधान नाकाबंदी और देश की संप्रभुता के समक्ष चुनौतियों को पार करते हुए जारी किया गया था। इसलिए, नेपाल का संविधान भविष्य की वह रेखा है जिसे नेपाली जनता ने स्वयं लिखा है।

संविधान जारी होने के बाद, हम उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे थे ताकि चारों ओर से घिरा यह देश पूरी तरह से स्थल-रुद्ध हो जाए और कोई भी नेपाल पर नाकाबंदी न लगा सके। हमने उत्तरी पड़ोसी देश के साथ एक परिवहन पारगमन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। हमने अपनी संप्रभुता की शक्ति का विस्तार किया था। हमने अपने विकास के बुनियादी ढांचे की नींव रखी थी। अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी।

पिछले हफ्ते, जेन-जी के प्रदर्शन के दौरान, जिसे शांतिपूर्ण माना जा रहा था, वहां घुसपैठ हुई। घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों ने हिंसा भड़काई और हमारे युवाओं ने अपनी जान गंवाई। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी के तौर पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। पुलिस द्वारा उन ऑटोमैटिक हथियारों से गोलीबारी करने की घटना की जांच होनी चाहिए जो उनके पास नहीं थे। मैं एक बार फिर उस घटना पर दुःख व्यक्त करता हूं, मृतक युवक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

हम इस समय ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे संविधान पर बड़ा हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री पद से मेरे इस्तीफे के बाद, सिंह दरबार को जला दिया गया - नेपाल का नक्शा जला दिया गया, देश के प्रतीकों को मिटाने का प्रयास किया गया। जनप्रतिनिधि संस्थाओं, न्यायालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और निजी संपत्ति को राख में बदल दिया गया।

मैं आज इसके पीछे की साजिश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समय खुद बताएगा। क्या हमारा देश बन रहा था या बिगड़ रहा था, या फिर सिर्फ देश के बिगड़ने का काल्पनिक आख्यान गढ़कर गुस्सा फैलाया जा रहा था? हमारी नई पीढ़ी इन सब बातों को खुद समझ जाएगी। विदेश जाने/आने वाले लोगों को हवाई अड्डों पर भीड़ का आह्वान करने वाला समाज आज देश के बाहर परमिट बंद होने के बारे में क्या सोचेगा, समय हमें इसका एहसास भी कराएगा। हमारी नई पीढ़ी स्वयं समझ जाएगी।

हालांकि, समय रहते इसे समझ लेना चाहिए, अन्यथा हमारे देश की संप्रभुता केवल इतिहास में ही रह जाएगी। हमारे युवाओं ने काजी भीम मल्ल की मृत्युदंड का इतिहास अवश्य पढ़ा होगा। देश की सीमाओं का विस्तार करके लौटे भीम मल्ल, देश लौटते ही मार दिए गए, और उनके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वास्तविकता से परे असंतोष के परिणाम केवल पछतावे को ही जन्म देंगे, और वह पछतावा देश की वर्तमान स्थिति को और भी अंधकारमय बना देगा। हम सभी पीढ़ियों के नेपालियों को एकजुट होना होगा - संप्रभुता पर हमले का सामना करने और अपने संविधान की रक्षा करने के लिए। यदि संप्रभुता हमारा अस्तित्व है, तो संविधान हमारी स्वतंत्रता की ढाल है। केवल हमारी एकता ही देश के सामने उत्पन्न इस अकल्पनीय संकट से देश को उबार और बचा सकती है। मैं सभी से अपील करता हूं- आइए संविधान की रक्षा करें, आइए संप्रभुता की रक्षा करें।"

