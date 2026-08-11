सीरिया के तानाशाह रहे बशर अल-असद को मौत की सजा, रूस में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति
सीरिया में दमिश्क की एक अदालत ने मंगलवार को सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें पूर्व नियोजित हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। उनके अलावा अदालत सीरिया के दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा के पूर्व प्रमुख आतिफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई है।
सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित एक अदालत ने मंगलवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को पूर्व नियोजित हत्या के गंभीर आरोप में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में असद के साथ-साथ दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख आतिफ नजीब को भी पूर्व नियोजित हत्या और प्रताड़ना के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला उन मामलों से जुड़ा है जो असद शासन के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों के खिलाफ कथित रूप से अंजाम दिए गए अत्याचारों से संबंधित हैं।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों आरोपियों ने सत्ता में रहते हुए जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से लोगों की हत्याएं करवाईं तथा यातनाएं दीं। नजीब पर विशेष रूप से दारा प्रांत में 2011 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा की गई क्रूर कार्रवाइयों में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप था। दारा ही वह क्षेत्र था जहां से असद शासन के खिलाफ सबसे पहले बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू हुआ था।
2000 में बने थे राष्ट्रपति
बशर अल-असद का सत्ता में आना सीरियाई राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उनके पिता हाफिज अल-असद की मृत्यु के बाद वर्ष 2000 में वे राष्ट्रपति बने थे। उस समय कई पर्यवेक्षकों ने उन्हें युवा, आधुनिक सोच वाले और सुधारवादी नेता के रूप में देखा था। उन्होंने कुछ आर्थिक उदारीकरण और सीमित राजनीतिक खुलेपन के संकेत दिए थे। लेकिन 2011 में जब पूरे देश में अरब स्प्रिंग की लहर के साथ उनके शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए, तो असद ने इन्हें कुचलने के लिए सेना, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों का बेहद कठोर इस्तेमाल किया। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कीं और कई इलाकों में घेराबंदी कर दी।
गृहयुद्ध में उलझ गया सीरिया
इस दमनकारी कार्रवाई ने विरोध को और भड़का दिया और धीरे-धीरे सीरिया एक लंबे, जटिल और बेहद विनाशकारी गृहयुद्ध में उलझ गया। युद्ध के दौरान लाखों नागरिक मारे गए, करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर हुए तथा देश का बुनियादी ढांचा लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने असद शासन पर अपनी ही जनता के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल, अंधाधुंध बमबारी, सामूहिक कब्रों, जेलों में यातना और युद्ध अपराधों के गंभीर आरोप लगाए।
रूस में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति
दिसंबर 2024 में स्थिति अचानक बदल गई। सीरियाई विद्रोही बलों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए दमिश्क पर कब्जा कर लिया और असद सरकार का पतन हो गया। 8 दिसंबर 2024 की रात को बशर अल-असद रूसी सेना की मदद से गुप्त रूप से सीरिया छोड़कर भाग निकले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें और उनके परिवार को राजनीतिक शरण प्रदान की। तब से असद परिवार मॉस्को में राजनीतिक शरणार्थी के रूप में रह रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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