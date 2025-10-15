भारत आए इस देश के विपक्षी नेता का निधन, सुबह की सैर करते समय हुए थे बेहोश

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि ओडिंगा और उनका परिवार पहले भी अस्पताल आते रहे हैं। इस अस्पताल में उपचार के बाद उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी।

आयुर्वेदिक इलाज के लिए केरल में एर्नाकुलम जिले के कूथट्टुकुलम आए केन्या के विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का दिल का दौरा पड़ने से बुधवार को निधन हो गया। पुलिस और अस्पताल के प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। आयुर्वेदिक नेत्र अस्पताल के एक प्रवक्ता ने बताया कि ओडिंगा आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में सुबह की सैर करते समय बेहोश हो गए और उन्हें कूथट्टुकुलम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां सुबह करीब नौ बजकर 52 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि ओडिंगा और उनका परिवार पहले भी अस्पताल आते रहे हैं। इस अस्पताल में उपचार के बाद उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिंगा की मौत की सूचना प्रोटोकॉल के अनुसार एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) को भेज दी गई है ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।