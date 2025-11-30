ऑपरेशन सागर बंधु: कोलंबो में एक और सी-130जे तैनात, एमआई-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल
भारतीय वायुसेना के दो परिवहन विमानों सी-130जे और आईएल-76 ने ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत कोलंबो में लगभग 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई। ये दोनों विमान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना अड्डे से रवाना हुए थे।
भारतीय वायुसेना ने ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत श्रीलंका को दी जा रही मानवीय सहायता के तहत एक और सी-130जे परिवहन विमान तैनात किया है तथा त्वरित राहत कार्यों के लिए कोलंबो में एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर को सेवा में लगाया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। भारतीय वायुसेना ने चक्रवात ‘दित्वा’ के मद्देनजर संकट की इस घड़ी में श्रीलंका की सहायता के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। चक्रवात ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह विमान ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत तैनात राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम के लिए उपकरण लेकर रविवार को कोलंबो में उतरा। अधिकारी ने बताया कि इस परिवहन विमान का इस्तेमाल अब श्रीलंका में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने रविवार को अपने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अभियान से संबंधित अद्यतन जानकारी भी साझा की। वायुसेना ने कहा, ‘‘ऑपरेशन सागरबंधु के तहत भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में राहत प्रयासों के रूप में कोलंबो में एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं।’’
पोस्ट में कहा गया कि भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों को भारतीय नागरिकों की ‘‘बड़े पैमाने पर निकासी’’ के लिए चिह्नित किया गया है, जिसके लिए केरल के त्रिवेंद्रम और उत्तर प्रदेश के हिंडन से ‘‘कई मिशन’’ की योजना बनाई गई है। वायुसेना ने कहा, ‘‘प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए निकासी के साथ-साथ चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक राहत सामग्री भी हवाई मार्ग से पहुंचाई जा रही है। भारतीय वायुसेना जीवन की रक्षा करने और जरूरतमंद पड़ोसियों को समय पर सहायता प्रदान करने में तत्पर है।’’
शनिवार को, भारतीय वायुसेना के दो परिवहन विमानों सी-130जे और आईएल-76 ने ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत कोलंबो में लगभग 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई। ये दोनों विमान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना अड्डे से रवाना हुए थे। अधिकारी ने बताया कि नौ टन राहत सामग्री, 80 एनडीआरएफ कर्मी, चार श्वान और आठ टन एनडीआरएफ एचएडीआर (मानवीय सहायता और आपदा राहत) उपकरण लेकर एक आईएल-76 विमान भी शनिवार सुबह कोलंबो में उतरा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार शाम को बताया कि आईएनएस सुकन्या, अधिक मानवीय सहायता लेकर विशाखापत्तनम से रवाना हुआ और उसके शीघ्र ही श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत से दो चेतक हेलीकॉप्टर श्रीलंका वायुसेना के कर्मियों के साथ खोज और बचाव अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। कोलंबो स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) द्वारा एक दिन पहले साझा की गई जानकारी के अनुसार, श्रीलंका में पिछले चार दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है, तथा 176 लोग लापता हैं। शनिवार को चक्रवात ‘दित्वा’ से भारी तबाही हुई तथा बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा।
‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत, राहत सामग्री की पहली खेप आईएनएस विक्रांत और अग्रिम पंक्ति के जहाज आईएनएस उदयगिरि द्वारा पहुंचाई गई। श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुसार, 12,313 परिवारों के 43,900 से अधिक लोग चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय यात्रियों की सहायता कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि हवाई यातायात में भारी व्यवधान के मद्देनजर, कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीय यात्रियों को भोजन, पानी और अन्य सहायता प्रदान की जा रही है।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तमिलनाडु में सहायता पहुंचाने के लिए एक सी-17 परिवहन विमान 29 नवंबर की रात को एनडीआरएफ की टीम और उपकरणों को पुणे से चेन्नई ले गया।
