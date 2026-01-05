Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Operation Absolute Resolve was about oil or regime change what is Donald Trump answer
तेल के लिए US ने वेनेजुएला में किया ऑपरेशन? पत्रकार का ट्रंप से सीधा सवाल, क्या मिला जवाब

तेल के लिए US ने वेनेजुएला में किया ऑपरेशन? पत्रकार का ट्रंप से सीधा सवाल, क्या मिला जवाब

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरे राष्ट्रपतियों ने इस डॉक्ट्रिन को भुला दिया, लेकिन उन्होंने नहीं। कुछ आलोचकों ने इसे तेल संसाधनों या रीजाइम चेंज से जोड़ा है, लेकिन ट्रंप ने इसे शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा बता रह हैं।

Jan 05, 2026 08:51 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका ने 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से सैन्य अभियान शुरू किया गया, जिसमें वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। एयर फोर्स वन पर पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस ऑपरेशन के मकसद के बारे में सवाल किया। एक पत्रकार ने पूछा, 'क्या ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व तेल या सत्ता परिवर्तन के लिए था?' इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी पर शांति के लिए किया गया। ट्रंप ने मोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया, जो 1823 की अमेरिकी नीति है। इसके तहत, पश्चिमी इलाकों को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ट्रंप ने इसे डॉन-रो डॉक्ट्रिन कहकर अपडेट बताया और जोर दिया कि यह उनका गोलार्ध है, जहां शांति जरूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड का नंबर? ट्रंप के सहयोगी की पत्नी ने कैसे मचाया बवाल

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरे राष्ट्रपतियों ने इस डॉक्ट्रिन को भुला दिया, लेकिन उन्होंने नहीं। कुछ आलोचकों ने इसे तेल संसाधनों या रीजाइम चेंज से जोड़ा है, लेकिन ट्रंप ने इसे शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा बता रह हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला को मृत देश करार दिया और कहा कि अमेरिका अब वहां नियंत्रण संभालेगा, जब तक सब सुरक्षित नहीं हो जाता। उन्होंने इसे अपनी चुनावी हार की स्थिति से तुलना की और कहा कि वेनेजुएला अमेरिका जैसा हो जाता अगर वे हार जाते।

यूएस के ऑपरेशन पर उठ रहे सवाल

ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व महीनों की तैयारी का नतीजा था, जिसमें CIA की टीम ने मादुरो की गतिविधियों पर नजर रखी और डेल्टा फोर्स सहित विशेष बलों ने कार्रवाई की। 150 से अधिक अमेरिकी विमानों ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टरों से सैनिक उतारे गए। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों में मुकदमा चलेगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकी सैन्य शक्ति की शानदार मिसाल बताया और कहा कि कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया। हालांकि, यह अभियान अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी का आरोप झेल रहा है। कुछ देशों ने इसकी जमकर निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।