अमेरिका ने 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से सैन्य अभियान शुरू किया गया, जिसमें वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया। एयर फोर्स वन पर पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस ऑपरेशन के मकसद के बारे में सवाल किया। एक पत्रकार ने पूछा, 'क्या ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व तेल या सत्ता परिवर्तन के लिए था?' इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी पर शांति के लिए किया गया। ट्रंप ने मोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया, जो 1823 की अमेरिकी नीति है। इसके तहत, पश्चिमी इलाकों को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ट्रंप ने इसे डॉन-रो डॉक्ट्रिन कहकर अपडेट बताया और जोर दिया कि यह उनका गोलार्ध है, जहां शांति जरूरी है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरे राष्ट्रपतियों ने इस डॉक्ट्रिन को भुला दिया, लेकिन उन्होंने नहीं। कुछ आलोचकों ने इसे तेल संसाधनों या रीजाइम चेंज से जोड़ा है, लेकिन ट्रंप ने इसे शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ा बता रह हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला को मृत देश करार दिया और कहा कि अमेरिका अब वहां नियंत्रण संभालेगा, जब तक सब सुरक्षित नहीं हो जाता। उन्होंने इसे अपनी चुनावी हार की स्थिति से तुलना की और कहा कि वेनेजुएला अमेरिका जैसा हो जाता अगर वे हार जाते।