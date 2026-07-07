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'सपनों में मिलेगा बगराम !' तालिबान ने सरेआम ट्रंप का उड़ाया मजाक; पाक को भी चेताया

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, काबुल
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तालिबान के एक सीनियर मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है। यह मजाक अमेरिका की उस मांग पर उड़ाया गया है, जिसमें वह अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर फिर से कंट्रोल की बात कर रहे हैं।

'सपनों में मिलेगा बगराम !' तालिबान ने सरेआम ट्रंप का उड़ाया मजाक; पाक को भी चेताया

तालिबान के एक सीनियर मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है। यह मजाक अमेरिका की उस मांग पर उड़ाया गया है, जिसमें वह अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर फिर से कंट्रोल की बात कर रहे हैं। इस पर तालिबानी मंत्री ने ट्रंप बगराम एयरबेस बस अपने सपने में ही हासिल कर सकते हैं। इस मंत्री का नाम है, मुहाजिर फराही और वो तालिबान सरकार में सूचना और संस्कृति मंत्री हैं। फराही ने कहाकि अमेरिकी सेना का पुराना अब उनकी पकड़ से बाहर ही रहेगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बगराम एयरबेस पर फिर से अमेरिकी कब्जे की बात करते रहते हैं।

क्या है बगराम एयरबेस
बगराम एयरबेस रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। इसे काबुल के उत्तर में सोवियत रूस ने बनवाया था। बाद में, अमेरिकी सेना ने 11 सितंबर 2001 के बाद हमलों के लिए इसका इस्तेमाल किया। जब अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जाने लगी तो तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इस बेस पर कब्जे की बात करते हैं। ट्रंप का तर्क है कि यह चीन के नजदीक अमेरिका के लिए बेहद अहम रणनीतिक ठिकाना है। उन्होंने कहा था कि हम इसे वापस पाने की कोशिश में लगे हैं।

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पाकिस्तान को चेतावनी
तालिबान ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है। तालिबान सरकार में मंत्री फराही ने कहाकि अफगानिस्तान किसी भी बाहरी हमलावर से निपटने में सक्षम है। इंडिया टुडे के मुताबिक फराही ने कहाकि पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है।

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हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान में 38 नागरिकों की मौत हो गई और 163 घायल हो गए। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। उसका यह कहना है कि इस जमीनी और हवाई हमलों में 29 आतंकी मारे गए हैं।

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भारत के साथ कैसे संबंध
पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान के भारत के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। तालिबानी मंत्री फराही ने कहाकि हमारी विदेश नीति केवल इस बात पर गौर करती है कि देशहित में क्या अच्छा होगा। उन्होंने कहाकि ऐतिहासिक रूप से हमारा भारत के साथ अच्छा रिश्ता है। कोई हमें इस बारे में आदेश नहीं दे सकता कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। फराही ने कहाकि हम भारत के साथ अच्छे और व्यापारिक रिश्ते चाहते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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