only America can force Russia Zelensky big statement before White House meeting डोनाल्ड ट्रंप के पास है ताकत, रूस को कर सकते हैं मजबूर... अमेरिका में जेलेंस्की का बड़ा बयान, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़only America can force Russia Zelensky big statement before White House meeting

डोनाल्ड ट्रंप के पास है ताकत, रूस को कर सकते हैं मजबूर... अमेरिका में जेलेंस्की का बड़ा बयान

Trump Zelensky Meeting: जेलेंस्की ने कहा कि रूस को केवल ताकत के बल पर ही शांति की ओर लाया जा सकता है, और राष्ट्रपति ट्रंप के पास वह ताकत है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनMon, 18 Aug 2025 08:48 PM
share Share
Follow Us on
डोनाल्ड ट्रंप के पास है ताकत, रूस को कर सकते हैं मजबूर... अमेरिका में जेलेंस्की का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित बैठक से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि केवल अमेरिका ही रूस को शांति के लिए मजबूर कर सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को केवल ताकत के बल पर ही शांति की ओर लाया जा सकता है, और राष्ट्रपति ट्रंप के पास वह ताकत है। शांति स्थापित करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना होगा।

युद्ध को समाप्त करने की कोशिशें जारी

बता दें कि रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात अलास्का में हुई थी। इसके बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं और वाइट हाउस में वह राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे।

बता दें कि इससे पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वाइट हाउस का दौरा किया था। उस समय जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब एक बार फिर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं। हालांकि, इस बार बातचीत के टेबल पर जेलेंस्की अकेले नहीं होंगे। उनके साथ अन्य देशों के नेता भी मौजूद रहेंगे।

बैठक में ये भी रहेंगे मौजूद

बताया जा रहा है कि जेलेंस्की और ट्रंप की इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भी अमेरिका पहुंचने वालों में शामिल हैं।

कब होगी मुलाकात

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज बैठक होगी। यह महत्वपूर्ण बैठक वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस में होगी। अमेरिकी समय के अनुसार, यह बैठक दोपहर 1 बजे होगी, जबकि भारतीय समयानुसार यह रात 9:30 बजे होगी।

Donald Trump International News International News In Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।